謝立功嗆黃珊珊未達KPI要辭立委 周榆修：現在沒時間討論這個
民眾黨20日爆內訌，民眾黨前秘書長謝立功昨天說，民眾黨總統候選人柯文哲常講KPI如果柯的得票數沒有達到第二名，或者不分區立委沒有達到八席以上，請黃珊珊主動請辭不分區立委。對此，柯文哲競選辦公室主任周榆修在《NOWnews鄉民大學問》說，黨內意見不一很正常，沒有時間討論。
記者邱新博／台北報導
謝立功與民眾黨中央委員張凱鈞昨天舉行記者會。謝立功指出，黃珊珊既擔任柯文哲的競選總幹事，也是民眾黨在整個大選的專案經理，黃珊珊自認可以選上十一席立委，如果她有這樣的決心，明年總統大選開票，若柯文哲票數未達第2名以上，或是不分區立委沒有達到8席以上，黃珊珊應主動請辭不分區立委以示負責。
柯辦發言人戴于文受訪表示，尊重各別黨員意見，民眾黨的目標就是勝選。目前選戰已到關鍵時刻，理解謝立功身為前祕書長，為了激勵支持者求好心切，而營造破釜沈舟決心，但此時真的不是選前敲邊鼓、找戰犯，競選團隊、地方黨部要上下一心，全力衝刺。
對此，周榆修今天被郭子乾問及此事時表示，選舉剩下20幾天，謝立功身為前秘書長，也是苦口婆心就收下來，現在不是找戰犯的時候，「就是往前衝，黨內意見不一很正常，人多的地方有人喜歡桌球喜歡籃球，很正常政黨也有次級團體」，沒有什麼時間去討論這個東西。
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