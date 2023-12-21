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韓國人赴越南人次超過三百萬！被列為旅遊目的地冠軍　熱門原因曝

▲ 今年前往越南的韓國遊客激增，峴港、胡志明市及芽莊特別受韓國人的歡迎。（圖／翻攝自越通社）
▲ 今年前往越南的韓國遊客激增，峴港、胡志明市及芽莊特別受韓國人的歡迎。（圖／翻攝自越通社）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著疫情開放，東南亞各國觀光業積極復甦，而越南則成為韓國人今年最愛去的亞洲國家。今年赴越的韓國遊客人數預計將達360萬人次，前往越南的人數緊追在前往日本的人數之後，同時韓國成為越南最大的客源市場。

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根據飯店預訂網站Agoda的調查結果顯示，韓國遊客將越南列為最嚮往的國際旅遊目的地榜首，顯示出他們對越南的特殊喜愛。其中，峴港、胡志明市及芽莊特別受韓國人的歡迎。

《越通社》報導，從今年1月至9月，乘坐飛機出國的韓國乘客人數排名前五的目的地國家分別為：日本（485萬9770人），越南（256萬7968人），泰國（108萬9888人），菲律賓（108萬6291人）和美國（80萬0399人）。

旅遊業專家分析，與韓國相比，越南天氣宜人，物價及消費較低。特別是越南的峴港市，吸引最多韓國遊客。今年前9個月，前來越南的韓國遊客人數比去年同期的52萬4373 人次，增加389.7%。

韓國最大旅行社哈拿多樂（Hanatour）東南亞地區經理Yong Sung Ok表示，「越南是近期韓國遊客搜索最多並最受歡迎的國家。兩國地理位置距離較近，航線較多，機票對於韓國人來說也比較便宜。」除了Yong Sung Ok所說的理由外，韓國遊客「迷戀」越南的理由還有越南頗具吸引力的旅遊勝地和豐富多樣的飯店體驗。

韓國《先驅報》曾報導，越南的沿海城市芽莊已成為韓國年輕人的長期旅遊目的地。伴隨著無盡的海灘陽光，該地區白天還有文化景點可供探索，日落後則有充滿活力的夜生活，氛圍放鬆又悠閒。

韓國領先旅遊公司哈拿多樂的執行長說，「在疫情爆發之前，第一次來越南的遊客經常去河內和胡志明市。 目前，他們預訂直飛峴港、富國島或芽莊的航班。」

哈拿多樂公司特別介紹，這三個越南城市都是著名的旅遊度假勝地，遠離大城市的熙熙攘攘，也特別受到韓國年輕人歡迎。

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