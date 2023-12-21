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網傳特勤租用賴兄宅　賴競辦駁：典型選舉抹黑、惡意操作

▲郭雅慧指出，賴清德萬里寓所的區域警衛安全，一切依據《特種勤務條例》等規定辦理。（圖／賴競總提供）
▲郭雅慧指出，賴清德萬里寓所的區域警衛安全，一切依據《特種勤務條例》等規定辦理。（圖／賴競總提供）

記者陳佩君／台北報導

針對有媒體指國安局特勤租用民進黨總統候選人賴清德哥哥賴清南住所一事，賴清德競選總部發言人郭雅慧今（21）日澄清，這是典型的選舉抹黑，全為不實，「尊重也歡迎每一種不同意見跟指正，但這種惡意混淆事實，無端是非的謠言，真的應該適可而止」。

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郭雅慧指出，賴清德萬里寓所的區域警衛安全，一切依據《特種勤務條例》等規定辦理，沒有例外，更沒有特權，而出租鄰房給特勤作為部署據點的，也不是賴副總統的哥哥，而是同樣是礦區子弟後代的堂弟，屋主原本希望無償提供使用，唯行政部門依法不能無償接受，因此以市價承租。

郭雅慧說，根據《特種勤務條例》第12條第1項規定，針對安全維護對象的住居所等，基於因應危害防止之必要，得劃出安全維護區及設置安全設施，相關居所都依法需要部署維安，這是法律規定，並沒有任何特權，而相關作為也都一切皆依政府採購法規辦理，相關人士不要惡意曲解。

郭雅慧表示，國安單位所承租的房屋，屋主同樣是礦工後代，實際上是賴清德的堂弟而非哥哥，當時依法設置駐地警衛據點，執行相關安全維護工作，國安局以能達成安全維護任務為首要考量。據了解，鄰近據點無其他房舍可租用，隔鄰親友堂弟原本願意無償提供使用，但公家單位依法不能無償接受，便以當地市價承租。

她強調，總統、副總統的維安，或者是現在的正副總統候選人都有相關規定，而且不分黨派，所以要呼籲有心人士不要為了選舉的利益，刻意用煽動的語言惡意指涉，這樣的行為，不僅是在傷害執行勤務的維安同仁，更會造成社會的撕裂。

郭雅慧說，為了保護礦區住戶，避免他們受到無辜波及，賴副總統已經宣示將該住宅交付公益信託並無償公用，呼籲惡意選舉政治操作適可而止，留給礦區居民一個安靜的生活的空間。
 

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