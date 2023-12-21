網傳特勤租用賴兄宅　賴競辦駁：典型選舉抹黑、惡意操作

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郭雅慧說，根據《特種勤務條例》第12條第1項規定，針對安全維護對象的住居所等，基於因應危害防止之必要，得劃出安全維護區及設置安全設施，相關居所都依法需要部署維安，這是法律規定，並沒有任何特權，而相關作為也都一切皆依政府採購法規辦理，相關人士不要惡意曲解。
郭雅慧表示，國安單位所承租的房屋，屋主同樣是礦工後代，實際上是賴清德的堂弟而非哥哥，當時依法設置駐地警衛據點，執行相關安全維護工作，國安局以能達成安全維護任務為首要考量。據了解，鄰近據點無其他房舍可租用，隔鄰親友堂弟原本願意無償提供使用，但公家單位依法不能無償接受，便以當地市價承租。
她強調，總統、副總統的維安，或者是現在的正副總統候選人都有相關規定，而且不分黨派，所以要呼籲有心人士不要為了選舉的利益，刻意用煽動的語言惡意指涉，這樣的行為，不僅是在傷害執行勤務的維安同仁，更會造成社會的撕裂。
郭雅慧說，為了保護礦區住戶，避免他們受到無辜波及，賴副總統已經宣示將該住宅交付公益信託並無償公用，呼籲惡意選舉政治操作適可而止，留給礦區居民一個安靜的生活的空間。
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