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貓咪突然從家中神隱！翻遍各地找不到　飼主抬頭秒傻眼：根本忍者

▲貓咪總是來無影去無蹤，就像忍者一樣，當飼主焦急找尋貓影的時候，牠們總會意想不到的地方現身。（圖／取自X@cat_anko3）
▲貓咪總是來無影去無蹤，就像忍者一樣，當飼主焦急找尋貓影的時候，牠們總會意想不到的地方現身。（圖／取自X@cat_anko3）

記者潘毅／綜合報導

貓咪總是來無影去無蹤，就像忍者一樣，當飼主焦急找尋貓影的時候，牠們總會意想不到的地方現身！前幾天在日本，就有位飼主突然發現家中沒有了貓咪身影，翻遍了家裡的各種小地方都找不到貓，結果最後才看見貓咪竟藏匿在「冷氣與天花板的夾縫中」，還睡得相當安穩，畫面曝光也引發瘋傳。

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日本飼主@cat_anko3在社群平台X上發文提到，自己飼養著一隻4歲大的美國短毛貓「紅豆君」（あんこくん），過去牠就曾多次發揮「忍者」本領，可以在家裡完全藏匿起來，讓全家人都找不到。

▲「紅豆君」過去曾躲進鞋櫃內，讓飼主在家找了好久，準備衝出門時才發現。（圖／取自X@cat_anko3）
▲「紅豆君」過去曾躲進鞋櫃內，讓飼主在家找了好久，準備衝出門時才發現。（圖／取自X@cat_anko3）
早在今年10月16日時，全家人在房子內都找不到「紅豆君」身影，而當主人準備衝出門找貓時，才發現原來豆沙君安穩地躺在鞋櫃內，都不知道牠是怎麼打開櫃子的。

到了12月9日時，飼主在打掃房間時，又發現紅豆君再度從家裡隱身，這次飼主將牠過去藏匿過的所有秘密基地都找了一遍，仍然見不著貓影。正當飼主苦惱不已時，結果她躺上床要思考下一步時，卻看到紅豆君正然安穩的睡在冷氣與天花板的夾縫間，直接把冷氣機當成一張床舖。

▲「紅豆君」平時就很多戲，模樣相當可愛。（圖／取自X@cat_anko3）
▲「紅豆君」平時就很多戲，模樣相當可愛。（圖／取自X@cat_anko3）
飼主看到後也放下心中大石，很高興知道了紅豆君的新基地，但也開始擔憂「很怕牠睡一睡就掉下來」。

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