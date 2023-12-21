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日本新駐中大使屢新、安倍派涉貪遭換　外交部：台日友好關係不變

▲台灣日本關係協會秘書長范振國。（圖／取自外交部直播）
▲台灣日本關係協會秘書長范振國。（圖／取自外交部直播）

記者邱新博／台北報導

日本新任駐中大使金杉憲治19日抵達北京履新，表明有意改善日中關係；此外，日本執政黨自民黨最大派閥「安倍派」涉貪可能遭拔官或請辭。對此，台灣日本關係協會秘書長范振國今天表示，金杉憲治作風穩健，發言並無違背日方立場，相信台日關係長年友好，不會受官僚變動影響；對於岸田內閣可能有變動，范振國說，台日交往基礎深厚，友好關係仍持續。

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外交部今天舉行例行記者會，由台灣日本關係協會秘書長范振國做業務簡報，會後被問及，日本新任駐中大使抵達北京履新，表明有意改善日中關係，對台日關係是否會有影響？

范振國表示，日本駐中大使金杉憲治於19日上任，展開新的任期，經驗豐富也擔任過日本亞洲大洋洲局局長，對於中國跟台灣都非常熟悉。范振國說，金杉憲治的風格據了解一向以穩健著稱，就任的時候發表這樣的言論，並沒有違背日本一貫立場，因為日本向來希望跟中國採取合作方式，而非對抗的方式，主要的目的也是在於風險控管，所以有這樣的發言，並不會感到意外。

范振國強調，相信現在台灣跟日本，無論是民間或政府，多年以來有著友好關係，不會因為官僚變動有所影響，當然各界關注的CPTPP議題，日本還是一貫地歡迎我方加入，這點不會改變。

至於日本自民黨安倍派涉入政治獻金風暴涉入政治獻金風暴，包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成，已接連遭撤換或請辭，岸田內閣若改組，對台灣是否會有影響？范振國說，日本政界最近因獻金醜聞案影響，確實有很大的動盪，基於外交部立場，不評論他國內政。

范振國說，我方跟日本的友好基礎，不光基於政界，在民間也奠定非常強厚的基礎，且外交部跟各國交往，都是全面性的，不會僅止於執政黨，跟日本朝野各黨派、各派系都深入平衡的交往，不敢說完全不會影響台日關係，但就算有影響也不會太大，台日友好關係仍會持續。

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