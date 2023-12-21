被爆12年前密會中國高層 黃健豪秀臉書照：李正皓站我旁邊
民進黨台中市立委莊競程今指控國民黨競選對手黃健豪，2011年帶團到中國，與現任外交部長王毅會面，質疑黃與中國高層關係密切。黃健豪表示當年自己是國民黨青年團總團長，率團到中國參加論壇、在公開場合與對岸領導人見面。他出示臉書照片強調「拍照時李正皓就在我旁邊」，批評民進黨不抹紅就不會選舉。
記者顏幸如／台中報導
民進黨立委莊競程與不分區立委提名人王義川今（21）日在「中國履歷別隱瞞」記者會中，指對手黃健豪自稱沒政治背景，卻在2011年22歲時就前往中國，以交流為名義與時任國台辦主任、現任中國外交部長的王毅見面，和中國高層關係密切、政治背景不單純。莊競程說，黃健豪將與中國高官見面的豐功偉業隱藏起來，分明就是對選民的隱瞞，被提名參選立委後立刻前往香港，又去見了什麼人、做了什麼事？
黃健豪也開記者會回擊，痛批民進黨不抹紅就不會選舉。他表示當年是國民黨的青年團總團長，也是中常委，兩岸處於希望和平發展、積極對話的年代，他率團前往中國參加一場論壇，當然會與對方領導部門見面拍照。
黃健豪說，對手提出的畫面是在他臉書裡找的，當年他曾與中國國台辦主任王毅、政協主席賈慶林、海協會會長陳雲林等人合照，自己從未隱瞞。在對手節錄的當年報導中，他也提到「兩岸學生在政治思想上不同，對國際法有不同見解，彼此面對這樣的差異，理性交換意見。」
他說，當時在宴會上拍照，「還有一位大家的好朋友、李正皓先生站我旁邊」。李正浩政治立場由藍轉綠，黃健豪認為，若當年真有什麼不可告人的密室協商，早就被拿出來爆料了。
至於他到香港，就只是單純拜訪朋友，今年也去了其他國家，難道民進黨高官及民代去澳門、香港賭博上酒店就可以，我們去香港訪友就是紅統嗎？」
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