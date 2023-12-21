中國砍12項ECFA部分關稅優惠 台化早應對中！石化公會憂失競爭力
中國大陸商務部日前指出台灣的貿易限制構成貿易壁壘。而中國官方今（21）日再出招，宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，包括丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯等12個石化產業產品。為此，台化董事長洪福源回應，對台化會有一定程度的影響，但早就在處理與因應。石化公會則說，雖然這次只中止12項，但對石化業上中下游都有影響，競爭力將輸給日韓。
記者許家禎／台北報導
中國官方表示，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，依現行相關規定執行。根據中國官方所提附件，相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。
有關中國公告終止ECFA部分項目，台化董事長洪福源今日表示，對台化會有一定程度的影響，12項當中主要是對二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER的部分，但是台化早就料想到關稅減讓可能有變，因此已經有對策正在處理與因應，強調會想辦法進一步再減輕受影響的程度。
台塑化則回應指出，以丙烯來說，台塑化兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16至20萬噸，但現階段主要提供給國內業者為主，過去每個月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，但現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠並已試車，產量會慢開出，因此影響不大。
針對中國中止部分石化產品ECFA關稅優惠，石化公會則對外表示，由於石化產業在製程上相關聯性高，因此這次雖中止12相產品項目，但對石化業上中下游都有一定程度的影響，尤其台灣石化產品競爭對手多為日韓，日韓在有FTA關稅減免的優惠下，台灣廠商將失去競爭力，希望政府能積極協商。