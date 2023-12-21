哈士奇交配拉布拉多！生出5萌小狗　成年長相飼主傻：愛拉布拉？

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該飼主也幽默的給其中幾隻混種狗取名，老大叫做「拉布拉哈」、老二「哈拉少」、老三「愛拉布拉」，表示剛生出來的混種狗寶寶非常可愛呆萌，不過長大之後點評為「一言難盡」，表示拉布拉多事負責造型，還有傳承「吃飯王」的特質，哈士奇則是負責染色，相當爆笑。
貼文曝光後，不少網友紛紛笑翻「也太可愛了XD」、「愛拉布拉超好笑」、「應該要叫愛哈布拉吧？爸媽名字都要有啊」、「原來哈士奇跟拉布拉多的小孩長這樣，真的是奇怪知識又增加了」、「真的要笑死了，還是很可愛好喜歡」、「這個可能沒有混好XD小時候真的蠻可愛的」。
事實上，過去也有中國網友家裡養了三隻狗，其中也是有哈士奇跟拉布拉多，當時候家裡的拉布拉多懷孕時也生出一堆黑狗，讓拉布拉多自己的有點黑人問號，隨著時間成長，這些黑狗有著強大的二哈基因，越來越像哈士奇，僅有下垂的耳朵比較像拉布拉多，非常的特別。
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