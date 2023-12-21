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哈士奇交配拉布拉多！生出5萌小狗　成年長相飼主傻：愛拉布拉？

▲哈士奇跟拉布拉多都是不少人家裡會養的小狗品種，但你看過兩隻狗生下來的混種狗長相嗎？（圖/Tik Tok）
▲哈士奇跟拉布拉多都是不少人家裡會養的小狗品種，但你看過兩隻狗生下來的混種狗長相嗎？（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

有養狗的人大多數都能夠叫出自己的狗狗品種名，但是也會有所謂的「混種狗」，可能因為是浪浪也沒做結紮手術，導致不同品種的狗狗進行交配生育。然而就有飼主分享自己家中養了一隻哈士奇跟拉布拉多，結果本來出生時小奶狗還非常可愛，不過長大之後的長相卻是「一言難盡」，讓不少網友笑翻表示「這要怎麼取名？愛拉布拉？」

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有飼主家中養了一隻哈士奇跟拉布拉多，貼出影片表示「大家知道哈士奇跟拉布拉多的小孩長怎樣嗎？表示家裡其他狗狗都是兩隻狗狗交配所生下，一共有5隻，爸爸是哈士奇，媽媽則是拉布拉多」。

該飼主也幽默的給其中幾隻混種狗取名，老大叫做「拉布拉哈」、老二「哈拉少」、老三「愛拉布拉」，表示剛生出來的混種狗寶寶非常可愛呆萌，不過長大之後點評為「一言難盡」，表示拉布拉多事負責造型，還有傳承「吃飯王」的特質，哈士奇則是負責染色，相當爆笑。

▲飼主笑稱表示「哈士奇x拉布拉多」小孩小時候還很萌，成年長相是「一言難盡」。（圖/Tik Tok）
▲飼主笑稱表示「哈士奇x拉布拉多」小孩小時候還很萌，成年長相是「一言難盡」。（圖/Tik Tok）
貼文曝光後，不少網友紛紛笑翻「也太可愛了XD」、「愛拉布拉超好笑」、「應該要叫愛哈布拉吧？爸媽名字都要有啊」、「原來哈士奇跟拉布拉多的小孩長這樣，真的是奇怪知識又增加了」、「真的要笑死了，還是很可愛好喜歡」、「這個可能沒有混好XD小時候真的蠻可愛的」。

事實上，過去也有中國網友家裡養了三隻狗，其中也是有哈士奇跟拉布拉多，當時候家裡的拉布拉多懷孕時也生出一堆黑狗，讓拉布拉多自己的有點黑人問號，隨著時間成長，這些黑狗有著強大的二哈基因，越來越像哈士奇，僅有下垂的耳朵比較像拉布拉多，非常的特別。

▲過去中國一名飼主家中也有哈士奇跟拉布拉多產下的混種狗小孩，小時候真的呆萌呆萌的！相當可愛。（圖/翻攝微博）
▲過去中國一名飼主家中也有哈士奇跟拉布拉多產下的混種狗小孩，小時候真的呆萌呆萌的！相當可愛。（圖/翻攝微博）
 
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