海虎潛艦傳人員落海！姊妹艦「海龍號」也曾發生艦長落海殉職意外
海軍艦隊指揮部今（21）日表示，所轄256戰隊海虎軍艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水(均穿著救生衣)，該艦即實施人員救生及緊急處置。落海的3名士官持續搜救中，這是海軍從荷蘭採購的劍龍級潛艦服役以來傳出的第二起重大落海意外。
記者呂炯昌／台北報導
海軍艦隊指揮部指出，事發後立即成立緊急應變中心，並指派 S70-C 反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官等3員已經救起，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。
由於海軍2艘茄比級潛艦為美軍二戰末服役潛艦，且缺乏魚雷發射能力，因此時任參謀總長宋長志1979年指示海軍執行「劍龍專案」，向荷蘭採購柴電潛艦。1987年海龍軍艦(舷號793)返國成軍、1988年7月海虎軍艦(舷號793)返國成軍。
2009年9月14日下午2時48分，海龍軍艦自左營軍港出海，執行「海鯊演習」艦艇自訓任務。下午3時07分左營軍港外海1.3海里處，因受颱風外圍環流影響，海浪突然變大，艦長陳紀宗上校從上帆罩被巨浪擊落入海殉職。陳紀宗之後被追贈晉任少將，這是是海龍軍艦服役以來最重大的安全意外。