不是水煮！冬至湯圓「1吃法」好吃到升天 5步驟口感外酥內Q
明（22）日即將迎來冬至，許多人都打算煮湯圓團聚，不過湯圓的吃法可不止水煮。美食YouTube頻道「Nicky哥」就曾上傳「氣炸酥皮湯圓」5步驟教學，湯圓瞬間變成美味又罪惡的極品美食，外酥內Q的口感簡直讓人欲罷不能，一口接一口停不下來。
記者賴禹妡／綜合報導
美食YouTube頻道「Nicky哥」曾上傳「氣炸酥皮湯圓」的教學，他表示先拿出起酥片從中間劃一刀，接著將冷凍湯圓（免退冰）包進起酥片，並將起酥片對折，用手稍微捏緊四周邊緣後，再拿出叉子壓緊邊線，表面也可塗抹蛋黃液增加口感。接著將做好的酥皮湯圓放入氣炸鍋後，設定180度氣炸10分鐘。
Nicky哥指出，酥皮湯圓氣炸10分鐘後，再打開拿夾子輕輕翻面，再度送入氣炸鍋中，設定200度氣炸2鐘即可；烤箱版本則是設定220度烤10分鐘。成品出爐後，Nicky哥試吃直呼表皮酥脆之外，咬下去瞬間湯圓化身為麻糬口感般Q彈，再搭上流沙餡料簡直升天，外酥內Q的酥皮湯圓令人食指大動。
影片曝光後，也有不少人試做分享心得，「我今天試了，真的是…齁有夠香又好吃」、「我今天做了超好吃，當然吃多會膩，久久做一次不錯」、「真的簡單就能學會的料理」。