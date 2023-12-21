中國瑞幸咖啡官司慘輸泰國山寨版！還被求償100億元 正版回應了
作為山寨大國，曾抄襲過無印良品、UNIQLO和麥可喬丹聯名商品，卻堅持是「原創品牌」的中國，恐怕從未想過也會有被對付的一天。最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」將泰國瑞幸告上法院，本月1日被判處敗訴定讞，而近日剛打贏官司的泰國瑞幸咖啡又起訴中國「瑞幸咖啡」侵權，要求索賠100億泰銖（相當於新台幣近90億元）。20日中國瑞幸官方社群平台轉發了這則泰國新聞，並用泰語寫道：「我看不懂這波操作，但我大受震撼！」
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體，泰國皇家50R集團在起訴書中指，中國瑞幸早前在法庭還沒做出最終判決時，就多次強迫他們停止使用商標，並且多次強制扣押財產，造成其受到嚴重的經濟損失。對此，泰國皇家50R集團要求法庭判決中國瑞幸給予總計100億泰銖的賠償。
據悉，「泰國瑞幸咖啡」無論是商標或英文名稱「Luckin Coffee」都跟中國瑞幸咖啡相同，只差在泰國的LOGO小鹿向左看，而中國的小鹿向右看。當中國瑞幸咖啡發現慘遭山寨時，該店早已開了10多家分店，中國瑞幸咖啡一怒之下便告上法院，然而卻打輸官司。本月1日泰國智慧財產權和國際貿易中央法庭公告宣佈判決有關審理中國瑞幸咖啡公司控告泰國皇家50R集團（50R group）侵犯商標版權案，最後判決中國瑞幸咖啡公司敗訴。
而打贏官司的泰國瑞幸咖啡則在近日提吿中國瑞幸咖啡，並求償鉅額賠償，對此事件中國瑞幸咖啡在20日下午1點在社群平台轉發相關新聞，回應稱：「關於被泰國假瑞幸索賠100億泰銖問題，情況還有待確認。」接著用泰語寫下逗趣言論，引起網友關注。