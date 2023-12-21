股海明燈來了！大摩樂觀看明年台股衝上2萬點　12檔口袋名單曝光

明年總經面「美中不足」全球受累！法人看台股中性偏正向

▲台經院景氣中心主任孫明德今（21）日表示，2024年全球經濟復甦仍面臨諸多挑戰，明年很有可能出現「美中不足，全球受累！」，主要是國際兩大市場經濟表現都不如預期。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲台經院景氣中心主任孫明德今（21）日表示，2024年全球經濟復甦仍面臨諸多挑戰，明年很有可能出現「美中不足，全球受累！」，主要是國際兩大市場經濟表現都不如預期。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

揮別2023年，2024年市場將迎來降息循環，針對明年總體經濟預測，台經院景氣中心主任孫明德今（21）日表示，2024年全球經濟復甦仍面臨諸多挑戰，明年很有可能出現「美中不足，全球受累！」的現象，主要是國際兩大市場經濟表現都不如預期。至於台股，法人認為美國Fed貨幣政策是關鍵，目前台股已接近歷史高點18619點，展望明年台股行情抱持中性偏正向的看法，龍年投資領域上看好「3A、2C」五大亮點。

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兆豐證券在疫情之後，睽違多年在今日下午舉辦「掌握投資 贏向2024 投資展望說明會」，吸引線下300人、線上500人齊聚關注。評估目前全球經濟及產業景氣影響，台經院景氣中心主任孫明德針對2023年及2024年全球GDP預測進行報告。他表示明年很有可能出現「美中不足，全球受累！」的現象，主要指的是國際兩大市場經濟表現都不如預期，美國金融壓力大、債務創新高，中國房地產仍有逆風，波及全球外銷市場。

此外，消費者信心不穩定，還將受到美國大選和以哈戰爭等事件的影響。孫明德指出，美國升息效應目前尚未完全顯現，因此2024年市場仍需要警惕金融波動的可能風險。而回到台股製造業方面，對於明年景氣則是相當樂觀。

至於台股的部分，兆豐投顧專業副總黃國偉觀察，台股已接近歷史高點18619點。展望2024年對台股行情抱持中性偏正向的看法。會影響台股的重大因素包括Fed貨幣政策，根據CME FedWatch tool截至12月中旬的數據顯示，預計到2024年5月1日的FOMC會議，降息的可能性約為80%。

然而，由於通膨數據難以達到預期目標區間，且大多數機構，如IMF並未預測美國經濟將出現衰退，若在2024年6月後啟動降息，代表經濟有下行的風險，對風險資產評價上升將具有利好作用，以及若國際美元將此走弱，資金將流向新興市場，其中包括台股。

黃國偉提醒投資朋友要留意投資風險，在2024年初將迎來台灣總統大選，接下來還有美國11月大選，雖有行情作多預期，但也有政局不穩的潛在風險等。綜觀整體，總體經濟在2024年認為將不致出現大幅變動，但值得一提的是，台灣半導體產業復甦力道強勁，2024年企業獲利佳，除基本面外，美國總統大選也是牽動金融市場的重要因素，將有利台股表現。

兆豐投顧董事長李秀利指出，龍年投資將聚焦於「3A、2C」五大亮點投資趨勢。3A包括AI伺服器、AI ADAS、AI軟硬體服務；而2C則指CPO共同封裝光學元件（Co-Packaged Optical Component）與潔淨能源（CLEAN，即綠能與儲能）。在相關產業值得留意的包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC設計、網通、光通訊、電子零組件、風電與重電等類股。

龍年投資除了基本面外，還需要密切追蹤內外資法人的籌碼動向，影響國際資金的首要關鍵仍然在於Fed的利率政策走向，特別是對於降息時機的預測。Fed降息將對主要股市、匯市和債市產生連動影響，期待降息刺激消費復甦，帶動AI、半導體、綠色能源等亮點產業的營收和盈利雙重成長。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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