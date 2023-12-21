明年總經面「美中不足」全球受累！法人看台股中性偏正向

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此外，消費者信心不穩定，還將受到美國大選和以哈戰爭等事件的影響。孫明德指出，美國升息效應目前尚未完全顯現，因此2024年市場仍需要警惕金融波動的可能風險。而回到台股製造業方面，對於明年景氣則是相當樂觀。
至於台股的部分，兆豐投顧專業副總黃國偉觀察，台股已接近歷史高點18619點。展望2024年對台股行情抱持中性偏正向的看法。會影響台股的重大因素包括Fed貨幣政策，根據CME FedWatch tool截至12月中旬的數據顯示，預計到2024年5月1日的FOMC會議，降息的可能性約為80%。
然而，由於通膨數據難以達到預期目標區間，且大多數機構，如IMF並未預測美國經濟將出現衰退，若在2024年6月後啟動降息，代表經濟有下行的風險，對風險資產評價上升將具有利好作用，以及若國際美元將此走弱，資金將流向新興市場，其中包括台股。
黃國偉提醒投資朋友要留意投資風險，在2024年初將迎來台灣總統大選，接下來還有美國11月大選，雖有行情作多預期，但也有政局不穩的潛在風險等。綜觀整體，總體經濟在2024年認為將不致出現大幅變動，但值得一提的是，台灣半導體產業復甦力道強勁，2024年企業獲利佳，除基本面外，美國總統大選也是牽動金融市場的重要因素，將有利台股表現。
兆豐投顧董事長李秀利指出，龍年投資將聚焦於「3A、2C」五大亮點投資趨勢。3A包括AI伺服器、AI ADAS、AI軟硬體服務；而2C則指CPO共同封裝光學元件（Co-Packaged Optical Component）與潔淨能源（CLEAN，即綠能與儲能）。在相關產業值得留意的包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC設計、網通、光通訊、電子零組件、風電與重電等類股。
龍年投資除了基本面外，還需要密切追蹤內外資法人的籌碼動向，影響國際資金的首要關鍵仍然在於Fed的利率政策走向，特別是對於降息時機的預測。Fed降息將對主要股市、匯市和債市產生連動影響，期待降息刺激消費復甦，帶動AI、半導體、綠色能源等亮點產業的營收和盈利雙重成長。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。