教育部核定中州科大等3大學、1高職法人解散　共安置330名學生

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另外，財團法人台灣省屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校經出席委員1/2以上決議，符合退場條例第21條第4項「本條例施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人」的情形，同意教育部依規定，令該法人解散。4校法人解散後，教育部將依規定，辦理學校法人清算及賸餘財產的歸屬事宜。
針對在校學生，教育部技術及職業教育司表示，和春技術學院於112年5月10日停辦，中州科技大學、台灣首府大學於112年7月31日停辦，3校均依退場條例相關規定退場。教育部已至學校辦理安置學生說明會，並安置學生共330人，其中和春技術學院安置學生18人、中州科技大學安置學生216人、台灣首府大學安置學生96人。
教職員工部分，技職司提到，中州科大及台灣首府大學已經教育部重新組織公益董事會，公益董事會衡酌學校財務狀況，申請退場基金支應教職員工各項慰助金，並經教育部核定由退場基金墊付，協助學校停辦時發放教職員工資遣、離職或退休慰助金。
中州科技大學發放教職員工慰助金共111人、台灣首府大學發放教職員工慰助金共70人；和春技術學院因財務狀況尚可支應，因此重組後的董事會運用校內經費，發放教職員工共40人的資遣、離職或退休慰助金。
另外，屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校已於109年9月4日經教育部核定停辦，屬退場條例施行前已停辦學校，停辦時已無學生，目前僅餘留守的教職員工4人。
教育部透過「高階人力躍升平台」提供教職員轉職訊息及第二專長培訓等服務；另透過私校獎補助，補助聘任退場學校教師的學校人事經費，以鼓勵其他學校聘任相關教師。
至於退場學校校產，行政院召開退場學校校地運用跨部會會議，由教育部盤點校地資料，徵詢中央機關及地方政府是否有使用需求，以達退場學校校地運用效益最大化，並維護校產公共性。
技職司說，中州科技大學由內政部承接，作為民防訓練場地；台灣首府大學由台南市政府承接，規劃為「大曾文願景園區」；和春技術學院將由高雄市政府承接，該府刻正評估及研議後續規劃。