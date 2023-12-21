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柯文哲政見會畫面消失44秒！民視高層否認偷剪掉：我念過「廉恥」

▲民眾黨總統候選人柯文哲在政見會上畫面「消失44秒」，柯競辦發言人陳智菡痛批民視。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.21）
▲民眾黨總統候選人柯文哲在政見會上畫面「消失44秒」，柯競辦發言人陳智菡痛批民視。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.21）

記者呂炯昌／新北報導

首場總統候選人政見發表會昨天晚間登場，但民視卻遭指控，在民眾黨候選人柯文哲發言時插播廣告，或是直接剪掉柯的演講內容。對此，民視今（21）日否認有違法的行為，但也坦承有人反應柯文哲的聲音也聽不到。

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柯文哲政見發表內容44秒被消失，引起熱議，雖然中選會今日上午透過新聞稿強調絕無網路所指插播廣告或刪除候選人發言片段，不過柯文哲競辦下午仍召開國際記者會，副總統候選人吳欣盈、立委邱臣遠、不分區提名人黃國昌、陳智菡等人都出席，現場並有一名口譯員，全程翻譯成英文。

記者會上也公開被消失的44秒，當柯文哲正要說，「是誰讓年輕人買不起租不到，甚至租到了還怕被剝削，這七年來民進黨到底做了什麼？蔡總統在上任的時候有說過，八年要社會住宅20萬戶，不過我查了一下，到今年八月只租不售的這會住宅總量21528戶，而且其中大部分都是我在當台北市長的時候蓋的，那台南市地方政府到現在社會住宅還是0。」畫面卻是消失。

陳智菡指，柯文哲這44秒說的是事實，蔡英文的政見跳票，賴清德喊出居住正義，她質疑民視身為轉播單位，為何要將這段隱藏？她也指出，剛剛記者會前接到民視經理來電，說是AI判讀或技術性層面問題，「我們好奇為何就這麼巧是柯文哲發言的片段被刪掉，難道AI這麼聰明，會判讀內容嗎？」

民視新聞網路部經理陳光中也在台下旁聽，他解釋稱，在民視服務很久，這是第一次發生這種狀況，「所謂消失的44秒鐘，不是民視所為」，他解釋稱，送出去的各路訊號給三個對象，第一給中選會，第二給所有媒體，第三是民視自己內部，這次發生問題是第三種。民眾黨認為，民視快新聞透過YT轉播出去少了44秒，這44秒訊號他們也同步在FB上完整直播，同樣的東西在YT、FB是一樣的東西，他反問「民視為何要在YT剪掉44秒，不在FB剪掉這44秒？」

陳光中指出，公司內部做了查證，在想有沒有可能是接收端出了問題，但因牽扯到別的公司和行業，不知道他們的回應之前，呼籲先不做論斷，但他保證民視出去所有的訊號，沒有、也不必惡意剪掉這44秒內容。

陳光中也批評柯競辦記者會簡報標題「The content removed by FTV」，沒有打上問號，實質指控。他稱自己念過顧炎武《廉恥》，知道論語裡面孔子曾跟子貢說「己所不欲　勿施於人」，他用這8字表達立場，強調民視絕沒有偷偷剪掉、污辱智商、手段低劣、明顯違法。

陳光中進一步說，現場同步觀看的時候 在YT呈現LAG緩衝，大家常常看到跑不動的情況，可是為什麼剛剛各位的影片44秒像是一刀剪過，那是yt最後彙整封包上傳時，自動把中間類格的東西因此消失剪掉，也有人向他們反應，在家有看到柯文哲在講話，但柯的聲音聽不到，如果真的是被剪掉，為什麼會有這樣的狀況？

對於民視高層的解釋，陳智菡還不客氣回擊，這是民眾黨的記者會，所有的證據和民視的聲明也都有出示，對於民視的瑕疵無論是什麼問題，「的確有44秒在快新聞的連結上頭被消失。」

▲柯文哲政見會畫面消失44秒，民視新聞網路部經理陳光中親上火線否認被剪掉。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.21）
▲柯文哲政見會畫面消失44秒，民視新聞網路部經理陳光中親上火線否認被剪掉。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.21）

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