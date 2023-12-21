柯文哲政見會畫面消失44秒！民視高層否認偷剪掉：我念過「廉恥」

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記者會上也公開被消失的44秒，當柯文哲正要說，「是誰讓年輕人買不起租不到，甚至租到了還怕被剝削，這七年來民進黨到底做了什麼？蔡總統在上任的時候有說過，八年要社會住宅20萬戶，不過我查了一下，到今年八月只租不售的這會住宅總量21528戶，而且其中大部分都是我在當台北市長的時候蓋的，那台南市地方政府到現在社會住宅還是0。」畫面卻是消失。
陳智菡指，柯文哲這44秒說的是事實，蔡英文的政見跳票，賴清德喊出居住正義，她質疑民視身為轉播單位，為何要將這段隱藏？她也指出，剛剛記者會前接到民視經理來電，說是AI判讀或技術性層面問題，「我們好奇為何就這麼巧是柯文哲發言的片段被刪掉，難道AI這麼聰明，會判讀內容嗎？」
民視新聞網路部經理陳光中也在台下旁聽，他解釋稱，在民視服務很久，這是第一次發生這種狀況，「所謂消失的44秒鐘，不是民視所為」，他解釋稱，送出去的各路訊號給三個對象，第一給中選會，第二給所有媒體，第三是民視自己內部，這次發生問題是第三種。民眾黨認為，民視快新聞透過YT轉播出去少了44秒，這44秒訊號他們也同步在FB上完整直播，同樣的東西在YT、FB是一樣的東西，他反問「民視為何要在YT剪掉44秒，不在FB剪掉這44秒？」
陳光中指出，公司內部做了查證，在想有沒有可能是接收端出了問題，但因牽扯到別的公司和行業，不知道他們的回應之前，呼籲先不做論斷，但他保證民視出去所有的訊號，沒有、也不必惡意剪掉這44秒內容。
陳光中也批評柯競辦記者會簡報標題「The content removed by FTV」，沒有打上問號，實質指控。他稱自己念過顧炎武《廉恥》，知道論語裡面孔子曾跟子貢說「己所不欲 勿施於人」，他用這8字表達立場，強調民視絕沒有偷偷剪掉、污辱智商、手段低劣、明顯違法。
陳光中進一步說，現場同步觀看的時候 在YT呈現LAG緩衝，大家常常看到跑不動的情況，可是為什麼剛剛各位的影片44秒像是一刀剪過，那是yt最後彙整封包上傳時，自動把中間類格的東西因此消失剪掉，也有人向他們反應，在家有看到柯文哲在講話，但柯的聲音聽不到，如果真的是被剪掉，為什麼會有這樣的狀況？
對於民視高層的解釋，陳智菡還不客氣回擊，這是民眾黨的記者會，所有的證據和民視的聲明也都有出示，對於民視的瑕疵無論是什麼問題，「的確有44秒在快新聞的連結上頭被消失。」
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