謝和弦力挺柯文哲「貼競選歌曲」 MV正妹早變心了：請移除我照片
歌手謝和弦去年不滿被中選會剔除登記參選台北市議員的資格，從柯文哲頭號粉絲改支持當時柯P參選市長的對手蘇煥智，痛批柯文哲「有了權力以後腦袋就變了」的話言猶在耳，近來卻表態力挺柯P前進總統府，昨（20）日在臉書分享5年前幫柯文哲寫的競選曲，怎料，被入鏡MV當成封面的女網友要求下架照片，謝和弦不但沒有照做，還疑似封鎖對方，引來其他人撻伐。
記者楊穎軒／綜合報導
謝和弦2018年九合一選舉時幫柯文哲創作競選主題曲〈台灣的未來〉，昨天他貼出該首歌曲連結，寫下：「2023年繼續當先知！好的，你們投誰？」並標記「台灣的未來交給柯文哲」，一名自稱是MV封面女子的網友留言：「您好，這張照片是我本人，請協助移除照片，2018被柯騙後已下車，謝謝！」
不過謝和弦並沒有依照女網友的要求更換封面，只貼出疑似拍攝該女網友的攝影師授權對話截圖，回應：「請大家聽音樂就好，真的懶得跟柯黑吵，哈們！」而女網友再留言，傻眼表示：「本人在此！目前已被謝和弦刪留言也封鎖了（超莫名）。」
許多網友紛紛留言批評謝和弦，「請尊重當事人的意願，她已經是柯黑了」、「在這之前還請尊重個人肖像權，照片主人已經聲明還被你刪除封鎖，這就是你的回應嗎」、「其實人家她不同意了，你就是得拿下來」、「這位女士很有禮貌的請您協助刪除照片，請問你為什麼忽視她還刪除她的留言？她也並沒有黑柯文哲啊」、「謝先生真的很魯，完全不尊重圖中女士和大多數人」！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁