中國中止ECFA部分產品關稅減讓　經部：經濟脅迫效果有限　

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至於部分石化產品的ECFA優惠關稅取消、恢復原來稅率的部分，經濟部認為這樣的經濟脅迫行為的成效將相當受限，主要我方檢視受影響相關產品出口至中國情況，今年1月至11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額只有1.3％，其中絕大多數（約16億美元）的商品稅率將變成1%或2%，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用。
再來，今年1月至11月，台灣對中出口占整體出口比例，已由過去的4成以上降低到約35％，其中強勢的半導體產品更占5成以上，近9成為加工組裝後另外銷往世界的中間財，顯示台灣近年來的產業發展、全球佈局已見成果，也讓中國此次片面行為，對台灣的出口影響非常有限。
此外，今年整體石化業對中出口原就衰退3成以上，主因是中國石化業大量擴產，自身產能陸續開出，加上中國經濟復甦緩慢，使得中國已成全球石化業的紅海市場，台廠本就已啟動全球佈局、發展差異化商品，經濟部也會提供政策工具協助業者。
經濟部強調，取消ECFA優惠稅率，恢復最惠國稅率，並不是不能出口，相關產品的稅率為1%至6.5%不等，絕大多數金額為1%跟2%，經濟部已經與相關業者密切聯繫，也會跟業者就各項產品所需要的低碳化輔導、智慧化生產、分散市場拓銷及鼓勵差異化商品研發等四大面向持續支持，也會視情況增加政策工具資源，加碼補助跟輔導。