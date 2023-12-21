股海明燈來了！大摩樂觀看明年台股衝上2萬點　12檔口袋名單曝光

中國中止ECFA部分產品關稅減讓　經部：經濟脅迫效果有限　

▲（示意圖／經濟部提供）
▲（示意圖／經濟部提供）

記者顏真真／台北報導

針對中國宣布部分產品ECFA關稅減讓中止，經濟部今（21）表示，時值我方大選前夕，中方再次把經貿政治化、工具化，雖然已有預期且有準備，但也表達遺憾，而且這樣的經濟脅迫行為的成效將相當受限，並呼籲貿易爭端應該在WTO機制下討論解決。同時，經濟部也強調，也已與相關業者密切聯繫，跟業者就各項產品所需給予支持，也會視情況增加政策工具資源，加碼補助跟輔導。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部指出，對照近年來中國對澳洲、日本、韓國以及我國，都以各種不符合國際經貿規範的手段影響其他國家，凸顯中方任意對各國經濟脅迫的情況，也提醒世界經貿依賴中國的風險。我方也持續呼籲，兩岸都是WTO會員，貿易爭端應該在WTO機制下討論解決。

至於部分石化產品的ECFA優惠關稅取消、恢復原來稅率的部分，經濟部認為這樣的經濟脅迫行為的成效將相當受限，主要我方檢視受影響相關產品出口至中國情況，今年1月至11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額只有1.3％，其中絕大多數（約16億美元）的商品稅率將變成1%或2%，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用。

再來，今年1月至11月，台灣對中出口占整體出口比例，已由過去的4成以上降低到約35％，其中強勢的半導體產品更占5成以上，近9成為加工組裝後另外銷往世界的中間財，顯示台灣近年來的產業發展、全球佈局已見成果，也讓中國此次片面行為，對台灣的出口影響非常有限。

此外，今年整體石化業對中出口原就衰退3成以上，主因是中國石化業大量擴產，自身產能陸續開出，加上中國經濟復甦緩慢，使得中國已成全球石化業的紅海市場，台廠本就已啟動全球佈局、發展差異化商品，經濟部也會提供政策工具協助業者。

經濟部強調，取消ECFA優惠稅率，恢復最惠國稅率，並不是不能出口，相關產品的稅率為1%至6.5%不等，絕大多數金額為1%跟2%，經濟部已經與相關業者密切聯繫，也會跟業者就各項產品所需要的低碳化輔導、智慧化生產、分散市場拓銷及鼓勵差異化商品研發等四大面向持續支持，也會視情況增加政策工具資源，加碼補助跟輔導。

中國終止ECFA部分關稅優惠！工總憂衝擊國內就業　籲政府有所作為

中國砍12項ECFA部分關稅優惠　台化早應對中！石化公會憂失競爭力

中國ECFA部分關稅減讓終止！台灣農產剉咧等？茶產業這樣做

快訊／中止ECFA部分產品關稅減讓！中國：盼台取消對陸貿易限制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞