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大學學測1月20日登場！12萬人報考、應考資訊明早9點這裡查

▲113學年大學學測將於1月20日登場，明（22）日早上9點開放應考資訊查詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.14）
▲113學年大學學測將於1月20日登場，明（22）日早上9點開放應考資訊查詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.14）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度「學科能力測驗」訂於明年1月20日至1月22日舉辦，總計約12萬100餘人報名，應考資訊查詢系統於明（22）日上午9點起開放，考生可至大考中心網站113學科能力測驗「試務專區」查覽、列印。

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113學年度學測第一天考數學A、自然，第二天考英文、國綜、國寫，第三天考數學B、社會，考生可自由選考。各科考試時間，國文考科的國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。

大考中心指出，113學年度學測應考資訊查詢系統於明天上午9點起開放，考生可至大考中心網站113學科能力測驗「試務專區」查覽、列印；本次考試日程共計3天，每日考試時間視考生選考科目而訂；可查詢的應考資訊內容含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、考試日程等。

大考中心對報名資料有填寫行動電話號碼的考生，將以簡訊通知考生姓名、應試號碼及報名科目。

大考中心提醒，考生查詢應考資訊後，如發現姓名、考區、報名科目等項目，有任一項與原報名資料不同者，請於應考資訊開放查詢之日起，至12月26日前提出更正。集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」；個別報名者請以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，傳真完成後並請致電（電話02-23661416轉608）確認收件。

另外，明年1月5日將公告試場分配表，考生可至113學科能力測驗「試務專區」，查詢確切的考試地點。若考生於查詢過程有任何問題，可於上班時間致電大考中心（電話02-23661416系統操作請轉分機310；試務作業請轉分機608）。

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