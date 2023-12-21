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冬至「12星座運勢」曝光！天秤座事業、偏財運豐收　這位爽迎桃花

▲命理專家小孟老師公開了12星座的冬至運勢，其中天秤座的事業運與偏財運都超旺。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家小孟老師公開了12星座的冬至運勢，其中天秤座的事業運與偏財運都超旺。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

明（22）日即將迎來冬至節氣，不少人關心自身運勢會如何，命理專家小孟老師就公開了12星座的冬至運勢，其中天秤座的事業運與偏財運都超旺，愛情部分雙子座則是積極行動就可望迎來好桃花。 

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牡羊座： 

牡羊座的工作運業務競爭成功，感情部分則是心靈能感受到溫暖關懷，財運有望種下財富種子。幸運色為粉紅色；貴人星座是雙子座；小人星座則是金牛座。 

金牛座： 

金牛座的工作運即將迎來美好際遇，感情部分珍惜情投意合的伴侶，財運則是能增加副業收入。幸運色為淡藍色；貴人星座是處女座；小人星座則是獅子座。 

雙子座： 

雙子座的工作運公關魅力強盛，感情部分積極行動就會有收穫，財運需掌握投資機會。幸運色為淡藍色；貴人星座是魔羯座；小人星座則是天蠍座。 

巨蟹座： 

巨蟹座的工作運有長輩熱心指導，感情部分要注意微笑待人友善，財運需加強投資信心。幸運色為白色；貴人星座是雙魚座；小人星座則是射手座。 

▲屬鼠的民眾本週運勢極佳，無論是財運、事業都是好運冠軍。（示意圖／取自photo AC）
▲巨蟹座冬至的工作運有長輩熱心指導，財運需加強投資信心。（示意圖／取自photo AC）
獅子座： 

獅子座的工作運需要開拓更多商機，感情部分可以熱情追求對方，財運則要遠離短期投資。幸運色為黑色；貴人星座是牡羊座；小人星座則是處女座。 

處女座： 

處女座的工作運在談判場合會有利，感情部分需要靠眼神征服情人，財運需瞭解風險因素後再下手投資。幸運色為藍色；貴人星座是天蠍座；小人星座則是雙魚座。 

天秤座： 

天秤座的工作運有望客戶回流變多，感情部分需助人為樂善報，財運則是偏財收入頗為豐收。幸運色為淡藍色；貴人星座是金牛座；小人星座則是魔羯座。 

本週生肖好運排行榜　這「生肖」桃花、財運都上榜（示意圖／shutterstock）
▲天秤座冬至的工作運有望客戶回流變多，財運則是偏財收入頗為豐收。（示意圖／shutterstock）
天蠍座： 

天蠍座的工作運需要關注核心價值，感情有望和伴侶迎來溫暖彼此的事蹟，財運則是擁有新人脈能賺錢。幸運色為咖啡色；貴人星座是射手座；小人星座則是牡羊座。 

射手座： 

射手座的工作運需要培養解決能力，感情部分要記得當個聰明情人，財運則迎來有利的金錢交易。幸運色為黃色；貴人星座是水瓶座；小人星座則是巨蟹座。 

魔羯座： 

魔羯座的工作運迎來絕佳的成長機會，感情部分可留意充滿愛的細節，財運則有望透過金融理財賺錢。幸運色為紅色；貴人星座是天秤座；小人星座則是雙子座。 

水瓶座： 

水瓶座的工作運只要耕耘就能獲得豐收，感情部分擁有風花雪月浪漫的愛情，財運則可以討回之前的欠帳。幸運色為紅色；貴人星座是獅子座；小人星座則是天秤座。 

雙魚座： 

雙魚座的工作運要繼續保持前進，感情部分可加強取悅另一半，財運則有機會遇到商品折扣優惠。幸運色為亮紅色；貴人星座是巨蟹座；小人星座則是水瓶座。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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