寒流來襲恐結冰！台14甲「合歡山路段」17時起預警性封閉
入冬首波寒流南下侵台！台灣最高峰玉山今（21）日清晨氣溫已降至攝氏零下1度。公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，今晚間台14甲線合歡山山區路段低溫也達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率，恐影響行車安全，17時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，且不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線。
記者許若茵／台北報導
公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，今晚間台14甲線合歡山山區路段低溫達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率，影響行車安全。
為維護用路安全，公路局宣布，將於今日17時起只出不進，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，惟視現地實際天候狀況，也不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於翌（22）日清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。
公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依113年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。
公路局呼籲，請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。