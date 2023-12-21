江宏傑聞福原愛「一半中國人」傻眼！ 親解桌球館倒閉內幕
江宏傑、柯有倫、「大霈」李霈瑜、黃湘婷，錄製客家電視與LINE TV共同製作的實境節目《可可樹下的奇幻小店》經營甜點店，今（21）日舉辦開張記者會，江宏傑不免被問到關於前妻福原愛日前高喊「我一半兒中國人」惹爭議，他當場傻住，一臉尷尬，不敢多說什麼，一旁經紀人趕緊跳出來護駕，要大家以節目為主。農曆年將近，江宏傑也期望過年能團圓。江宏傑也親解桌球館關店原因，「內部有些問題」，他已在物色新店面位置。
記者黃盈容／台北報導
桌球好手江宏傑跨界藝能界發展有聲有色，最近更和柯有倫、「大霈」李霈瑜、黃湘婷一同錄製實境節目《可可樹下的奇幻小店》經營甜點店。而除了黃湘婷外3人都有開店經驗，柯有倫當初在東區開咖啡廳，但因晚上常被住戶投訴，最後收店。大霈則是在東區巷弄無包裝選物店，目前已開1年半，營業額「持續打平」。
而江宏傑經營的桌球館今年8月爆營運不佳倒閉，他今天直嘆「當然可惜啊！」但也親自解釋關店原因，是「內部上面有一些些問題」，他也在規劃開新的桌球館，目前打算開在內湖，江宏傑表示：「我希望快一點，細節都還在談，也會比較再謹慎一些些。」他自己也會回去當教練，直說「我還是不可以忘本教練。」且目前找不到教練，是比較大的問題，他也嘆：「那邊如果不是找一個信任的，或是很熟悉的，其實還是比較不放心，所以正在評估這些事。」
關於他和前妻的官司糾紛，江宏傑表示「交給律師們全權的處理，不太方便的去說些什麽，有進展你們一定都會比我先知道吧，你們那麽厲害！」
大霈和江宏傑現都單身中，今天被送作推，大霈要大家別破壞他們友誼，但也誇江宏傑人見人愛，直言江宏傑這一型「可以啊！我行！」大霈眼中的江宏傑「是一個很可愛的人，以前看《全明星運動會》，覺得他有點高冷，真正相處之後，他其實滿萌滿呆萌，個性很謙虛很投入。」
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