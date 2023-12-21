2024犯太歲5生肖出爐！賴銘偉提醒「這類人」容易有破財破格風險

炎亞綸遭控偷拍和解金1200萬！耀樂否認：僅要求對方捐款700萬

▲炎亞綸遭耀樂指控拍攝未成年親密片，今首度開庭，而稍早傳出耀樂向對方要求1200萬和解金，耀樂開直播反擊。（圖／資料照，記者吳雨婕攝）
▲炎亞綸遭耀樂指控拍攝未成年親密片，今首度開庭，而稍早傳出耀樂向對方要求1200萬和解金，耀樂開直播反擊。（圖／資料照，記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕／綜合報導

炎亞綸（改名吳秉孺）於今年6月時被抖音圈網紅耀樂指控，炎亞綸在他未成年時偷拍親密影片，檢方以《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，於士林地院今（21）日首開庭。稍早有消息指出耀樂開出1200萬的和解金，針對此事，耀樂剛剛進行12分鐘的直播，直球回應和解金，並透露其實是他要求對方捐款700萬給公益團體。

我是廣告 請繼續往下閱讀
炎亞綸今年6月遭網紅耀樂指控偷拍他未成年時的親密影片，以及他熟睡時性侵，經檢方調查後，性侵部分以證據不足不起訴，至於偷拍部分則是被檢方以拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，今天一早士林地院開庭，炎亞綸出庭時表示：「今天就是盡最大努力和誠意和解。」耀樂則對於是否希望炎亞綸被關，回應尊重法律。

▲炎亞綸（右）自交保後神隱，12日卻遭民眾目擊現身宜蘭廟宇拜拜。（圖／記者朱永強攝）
▲炎亞綸遭耀樂指控未成年偷拍親密片一案，於今天上午首度開庭。（圖／記者朱永強攝）
稍早傳出耀樂方面提出1200萬的和解金，《NOWnews今日新聞》記者求證炎亞綸的經紀人，經紀人回應：「案件還在進行中，細節不方便多說，但往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」不過對於和解金一事，耀樂先是在IG限時動態上發文否認，之後則是進行12分鐘的直播強調沒有這件事，並提到：「他（炎亞綸）的部分不說了，我的部分，我要求對方提供700萬捐贈給公益基金會，類似兒少福利機構，對方的金額，我不談，因為我們雙方有達成和解，有共識（和解）內容不外談，那這700萬，怎麼變成1200萬進我的口袋？我真的覺得頭很痛。」

▲耀樂開12分鐘直播飆罵。（圖／翻攝耀樂IG）
▲耀樂開12分鐘直播飆罵。（圖／翻攝耀樂IG）
耀樂透露，已經在法庭上把該講的都講了，一切尊重司法，「只想過自己的生活，我有我自己的生活，這樣就夠了。」也不想再針對這件事情上做過多解釋，同時反嗆：「請不要情勒我，說我報導不回應，不是你報導我就要回應，祝大家平安健康，每個人在困境、逆境都要發光發熱。」




※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

炎亞綸遭耀樂控偷拍首開庭！「1200萬天價和解金」被爆出

愛黛兒抽2幸運歌迷互動！開心大喊「台灣」　勾出炎亞綸按讚

江宏傑爆離開華研！跳槽投入炎亞綸旗下　華研國際說話了

炎亞綸深夜IG發文「變賣8萬元精品包」　原價腰斬一半又刪文

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞