炎亞綸遭控偷拍和解金1200萬！耀樂否認：僅要求對方捐款700萬

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稍早傳出耀樂方面提出1200萬的和解金，《NOWnews今日新聞》記者求證炎亞綸的經紀人，經紀人回應：「案件還在進行中，細節不方便多說，但往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」不過對於和解金一事，耀樂先是在IG限時動態上發文否認，之後則是進行12分鐘的直播強調沒有這件事，並提到：「他（炎亞綸）的部分不說了，我的部分，我要求對方提供700萬捐贈給公益基金會，類似兒少福利機構，對方的金額，我不談，因為我們雙方有達成和解，有共識（和解）內容不外談，那這700萬，怎麼變成1200萬進我的口袋？我真的覺得頭很痛。」
耀樂透露，已經在法庭上把該講的都講了，一切尊重司法，「只想過自己的生活，我有我自己的生活，這樣就夠了。」也不想再針對這件事情上做過多解釋，同時反嗆：「請不要情勒我，說我報導不回應，不是你報導我就要回應，祝大家平安健康，每個人在困境、逆境都要發光發熱。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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