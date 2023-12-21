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寒流降溫必喝！全聯咖啡賞「30款買1送1」　沖泡咖啡、咖啡豆半價

▲全聯咖啡大賞開跑，近30款商品買1送1，包括濾掛咖啡、咖啡豆、沖泡咖啡。（圖／全聯提供）
▲全聯咖啡大賞開跑，近30款商品買1送1，包括濾掛咖啡、咖啡豆、沖泡咖啡。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

寒流強襲全台，全聯咖啡大賞開會，近30款商品祭出買1送1，自12月22日起沖泡咖啡、咖啡豆/粉單筆每滿349元現折40元，2/23、12/24、12/30、12/31最後倒數2週，週末指定支付再加碼8%回饋，咖啡控囤貨就趁這波最划算。

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🟡全聯咖啡大賞

📍門市｜12月22日起至2024年1月4日

◾沖泡咖啡、咖啡豆/粉單筆每滿349元現折40元（單筆可累折）

◾12/23、12/24、12/30、12/31使用PX Pay或全支付全額付款，滿1,000元贈800福利點

◾KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入，原價349元買1送1、平均175元

◾KEY COFFEE繼承焙煎／曼巴咖啡豆360g，原價527元買1送1、平均264元

◾cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻10gx8入，原價198元買1送1、平均99元

◾cama尊爵及咖啡豆200g，原價350元買1送1、平均175元

◾UCC職人咖啡豆400g，原價389元買1送1、平均195元

◾伯朗嚐家咖啡豆450g，原價398元買1送1、平均199元

◾ESP綜合咖啡豆454g，原價299元買1送1、平均150元

◾伯朗咖啡濾掛咖啡8gx8入，原價198元買1送1、平均99元

◾珈琲人濾掛咖啡9gx8入，原價169元買1送1、平均85元

◾摩卡經典綠掛咖啡10gx10入，原價198元買1送1、平均99元

◾西雅圖白咖啡二合一／三合一 35gx8入≤，原價177元買1送1、平均89元

◾UCC三合一即溶咖啡原味拿鐵18gx12入，單盒119元買1送1，平均每盒60元

◾雀巢咖啡雲朵拿鐵榛果風味18gx10入，單盒158元、任2盒186元，平均每盒93元

▲全聯咖啡大賞開跑，近30款商品買1送1，包括濾掛咖啡、咖啡豆、沖泡咖啡。（圖／全聯提供）
▲全聯咖啡大賞開跑，近30款商品買1送1，包括濾掛咖啡、咖啡豆、沖泡咖啡。（圖／全聯提供）
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📍門市｜12月22日至12月25日

◾厚乳拿鐵（冰、熱任選）買2送2，原價65元、特價33元

◾焙烤榛果風味拿鐵買2送2，原價55元、特價28元

◾黑糖珍珠撞奶（冰、熱任選）買2送2，原價60元、特價30元

◾經典純奶茶（冰、熱任選）買2送2，原價50元、特價24元

▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）

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