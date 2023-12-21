星宇航空年終獎金拍板1個月！明年調薪2000元 再增交通津貼
星宇航空今（21）日拍板定案年終獎金，維持去年水準，發放1個月，並宣布調薪2000元。星宇航空1日正式首航日本名古屋、16日開航美國舊金山，並已取得桃園-香港客運定期航權每週15班。
記者許若茵／台北報導
星宇航空受訪時表示，2023年為疫後的第一年，也可說是星宇營運元年，在全體同仁齊心迎戰各項挑戰下，持續奠基、拓展航網，使營運步入常軌、大幅躍進，雖本年度尚未能有大幅盈餘，為感謝全體同仁的付出與辛勞，公司將發放1個月的年終獎金，及調薪NT$2000，並新增交通津貼NT$1000，期許2024再創佳績。
星宇航空公布11月總營收為20.36億元，創11月歷史單月新高，年增率228%。其中，11月客運營收為17.65億元，年增276%。日本及美國市場需求依舊強勁，全航線平均載客率逾八成。11月貨運營收為1.61億元，月增13%，年增32%，貨運市場進入傳統旺季，令貨量及運價齊揚，貨運營收也創下歷史單月新高。
星宇航空說明，日本名古屋已於12月1日正式首航。此外，12月16日美國舊金山航線也已開航，初期以每週三班運營，規劃自明年3月20日起增為每日飛航，可望有效增加北美亞洲間長程線客源。星宇航空依市場動態針對日本、泰國、越南部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。同時，星宇航空已取得桃園-香港客運定期航權每週15班，並積極展開開航規劃。