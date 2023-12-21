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台東要推3項發展！ 賴清德：研究推動花東快速道路「促進繁榮」

▲賴清德與台東鄉親拼出「的」，代表選對的人。（圖／賴競總提供）
▲賴清德與台東鄉親拼出「的」，代表選對的人。（圖／賴競總提供）

記者陳佩君／台東報導

民進黨總統候選人賴清德今（21）日展開「唱土地的歌，拼咱的希望」活動，第三站來到台東場。賴清德表示，他將與立委候選人賴坤成合作，推動三大發展，包含「悠閒宜居」、「多元文化」、「友善環境」，未來將加速推動「花東鐵路雙軌電氣化」、持續研究推動花東快速道路、推動「台9線花東縱谷安全與景觀大道計畫」等。

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賴清德今啟動四天三夜的「唱土地的歌，拚咱的希望」行動，將結合鄉親之力，在全台各縣市拼出「選對的人」、「美德贏台灣」等文字，賴結束宜蘭行程後，便依序前往花蓮縣、台東縣、屏東縣。

賴清德指出，民進黨提名的台東立委賴坤成，他30年來都在台東用心服務，為地方發展奔走，也最瞭解地方的需要，未來，他與賴坤成會合作推動三大發展，「悠閒宜居」、「多元文化」，以及「友善環境」，來照顧鄉親，促進地方繁榮，打造好山好水、富麗台東。

賴清德表示，第一大發展「悠閒宜居」，交通方面，未來將加速推動「花東鐵路雙軌電氣化」、持續研究推動花東快速道路、推動「台9線花東縱谷安全與景觀大道計畫」、完工屏南快速道路、持續推動蘭嶼機場跑道整建，及富岡港交通船碼頭改善工程，而賴坤成也會努力推動東海岸和日本與那國交流、蘭嶼至菲律賓巴丹直航，發展台日、台菲邊境貿易，打造「黑潮經濟生活共同圈」，增加農漁民收入。

賴清德表示，台東地形狹長，過去有「命要比路長」的說法，2020年政府推動全面改善大武鄉衛生所的軟硬體，並加入了高雄醫大附設醫院支援的24小時緊急醫療救援站，由急診醫師排班進駐；同時也安排高醫專科門診進駐，未來，政府將擴大遠距看診醫療服務，以及導入智慧長照系統，賴坤成也會推動台東馬偕醫院升格為「準醫學中心」，提供鄉親更好的醫療服務。

賴清德表示，第二大發展「多元文化」，原民事務絕對不是原民會一個部會的事，政府所有的施政都應該要有對原住民族發展的關照與規劃，台東的發展正是落實這個「族群主流化」理念最好的地方，未來他會以「東海岸風景觀光圈」和「花東縱谷觀光圈」為基礎，由中央與地方合作，針對地方及部落創生、族人傳統技藝與文化藝術傳承、結合體育、休閒、族群慶典、藝文表演等活動，規劃一系列觀光文化活動與行銷計畫，並加強推動相關人才的培訓與數位轉型。

第三大發展「友善環境」，賴清德說，未來會以尊重原民傳統與自然和諧共存的生活方式為原則，儘量減少人為開發對自然環境與族群文化的衝擊，持續擴大推廣有機農業，以及農漁產品的二級加工，提高農民所得；此外，東部地區有豐富的地熱能，是花東地區現階段最具有開發價值的再生能源，未來政府會加速推動地熱的開發及相關應用，為台東創造環境永續的產業及就業。

賴清德最後表示，2024大選將決定台灣的前途，國家不能走回頭路，賴清德、蕭美琴有最完整的歷練，有最完整的發展藍圖，有最穩健的能力守護國家的安全，「國家要進步，台東要發展，需要三位有經驗跟歷練，認真為地方、族人爭取福利跟建設的好立委，賴坤成、伍麗華、陳瑩都準備好了」，呼籲鄉親投票支持。

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