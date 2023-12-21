低雙率造成高房價、養出國庫金雞母？央行：不需要也不會這樣做

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不僅如此，央行說，國內政策利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；國內名目利率維持相對低檔，是反映長期以來我國通膨率相較主要經濟體溫和；惟國內實質利率（名目利率減去通膨率）相對主要經濟體仍屬適中。
央行也強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，長期呈升值趨勢 。另一方面，如遇新台幣匯率過度波動或失序變動時，央行基於維持新台幣匯率動態穩定之法定職責，會視情勢進行「雙向」調節。
央行也說明，長期以來，在央行採行妥適利率與匯率政策下，已達成央行法定經營目標。例如國內銀行經營健全、資產品質良好，台灣通膨低且穩定，新台幣對美元匯率波動度亦小於主要貨幣，且台灣經濟平均成長率亦高於全球平均。而在達成法定經營目標的前提下，央行秉持善良管理人的責任，在確保安全性與流動性無虞下管理外匯存底，如有盈餘則依法繳庫。
至於近年台灣通膨壓力上揚，央行指出，並非低雙率所致，主要受疫情、俄烏戰爭影響，國際原物料成本上漲，以及疫後國人休閒娛樂服務消費供不應求致娛樂服務價格上揚，加以近月颱風豪雨等天候因素致蔬果價格漲幅居高，並非低雙率所致，惟近年台灣通膨率相較主要經濟體仍屬溫和。
此外，央行說，影響房價因素眾多，利率僅是其一，主要受到各地區住宅市場供給、需求因素，以及住宅制度面如不動產稅制、土地使用規定、社會住宅興建、住宅租賃市場等因素影響。近年國內房價上漲，主要是由強勁的民間投資、預期心理、投機炒作及成本推升等帶動。為因應國內房價高漲問題，政府已於2020年12月推出「健全房地產市場方案」，由中央相關部會及地方政府從需求面、供給面、制度面採取短、中、長期措施，共同抑制國內房市炒作與完善住宅市場相關制度；包括央行5度調整不動產貸款的「選擇性信用管制」措施，以避免信用資源過度流向不動產市場。
央行也提到 ，政策利率調整影響廣泛，除影響房貸利率外，也會影響企業及個人其他貸款；各國央行的利率政策主要用來穩定物價，而非用來處理房價問題。日本、瑞典曾以升息對抗房價，均以失敗收場；國際貨幣基金（IMF）認為，以調升利率處理高房價問題係「大而無當（too blunt）」的手段。
同時，法制及實務上，央行理事會與貨幣政策已具獨立性。央行強調，依「中央銀行法」第6條規定，貨幣、信用及外匯政策事項的審議及核定屬央行理事會職權；且總裁、副總裁及理事均有任期保障，已具法制上的獨立性。實務上，行政及立法部門亦一向尊重央行，未曾干預相關決策。
德國民間最大智庫貝特曼基金會（Bertelsmann Stiftung）多次指出台灣央行具有完全獨立性，且本行經營績效普受國際間例如S&P、Moody’s、Fitch等3大國際信評公司等肯定。
央行亦重申，長期以來致力貨幣政策透明化與對外溝通，例如每季理監事聯席會議結束後，央行立即發布會議決議新聞稿，並召開記者會；於理監事聯席會議召開後6周，公布議事錄摘要等，目前央行、新加坡金管局、南韓央行及瑞士央行均為落後一季公布外匯干預資訊，其中央行與新加坡金管局公布前一半年度資料。我國並非IMF會員國，央行仍參考IMF「國際準備與外幣流動性資料」範本格式，編製本行國際準備與外幣流動性資訊，且每半年於立法院財委會央行業務報告及本行官網上揭露。
央行還說，我國已有促進金融穩定相關機制，且運作良好，無需另設相關組織，央行及金管會均負有「金融穩定」職責，不宜於央行單獨設置專責單位，且央行已有金融穩定評估機制，並與金管會、農金署及存保公司等共組「金融監理聯繫小組」，足以肆應「金融穩定」事項，迄今運作良好，無需另設金融穩定相關組織。
對於政府設立主權財富基金，央行再次回應，該行向來持正向、開放的立場，惟不宜無償撥用外匯存底，央行對於政府成立主權財富基金向來持正向態度，強調應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新台幣資金交予該專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。