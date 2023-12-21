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冬至好冷！全家拿鐵買1送1　5大商品也買1送1、巧克力棒10元

▲冬至全家康康五優惠開跑，共推出8樣夯品買1送1，其中特濃拿鐵也有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲冬至全家康康五優惠開跑，共推出8樣夯品買1送1，其中特濃拿鐵也有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今年首波寒流在冬至登場，全家康康五優惠同樣在明（21）日開跑，除了有大杯特濃拿鐵買1送1外，還有五大商品包括泡麵、巧克力棒、冰淇淋買1送1，原價20元的城市一族巧克力棒，平均10元開吃。

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🟡全家

📍門市｜12月22日起至24日

◾大杯特濃拿鐵買1送1（原價65元、特價38元）

📍APP隨買跨店取｜12月22日起至24日

◾小林雞蛋煎餅買1送1，原價29元、特價15元

◾城市一族巧克力棒／草莓棒任選買1送1，原價20元、特價10元

◾好時金磚巧酥白夾餡巧克力買1送1，原價39元、特價20元

◾阿奇儂x鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕買1送1，原價40元、特價20元

◾農心香辣雞肉風味辛拉麵買1送1，原價59元、特價30元

◾可口可樂435ml 買2送2，原價29元、特價15元

◾特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2，原價25元、特價13元

▲全家康康五優惠12/22至12/24限定。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠12/22至12/24限定。（圖／全家提供）
🟡全聯咖啡大賞

📍門市｜12月22日起至2024年1月4日

◾沖泡咖啡、咖啡豆/粉單筆每滿349元現折40元（單筆可累折）

◾12/23、12/24、12/30、12/31使用PX Pay或全支付全額付款，滿1,000元贈800福利點

◾KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入，原價349元買1送1、平均175元

◾KEY COFFEE繼承焙煎／曼巴咖啡豆360g，原價527元買1送1、平均264元

◾cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻10gx8入，原價198元買1送1、平均99元

◾cama尊爵及咖啡豆200g，原價350元買1送1、平均175元

◾UCC職人咖啡豆400g，原價389元買1送1、平均195元

◾伯朗嚐家咖啡豆450g，原價398元買1送1、平均199元

◾ESP綜合咖啡豆454g，原價299元買1送1、平均150元

◾伯朗咖啡濾掛咖啡8gx8入，原價198元買1送1、平均99元

◾珈琲人濾掛咖啡9gx8入，原價169元買1送1、平均85元

◾摩卡經典綠掛咖啡10gx10入，原價198元買1送1、平均99元

◾西雅圖白咖啡二合一／三合一 35gx8入≤，原價177元買1送1、平均89元

◾UCC三合一即溶咖啡原味拿鐵18gx12入，單盒119元買1送1，平均每盒60元

◾雀巢咖啡雲朵拿鐵榛果風味18gx10入，單盒158元、任2盒186元，平均每盒93元

寒流降溫必喝！全聯咖啡賞「30款買1送1」　沖泡咖啡、咖啡豆半價

冬至限4天！7-11厚拿鐵、榛果拿鐵買2送2　珍奶30元、泡麵買1送1

今晚急凍7℃！7-11熱卡布39元、美式買2送2　冬至厚乳拿鐵買2送2

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