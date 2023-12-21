冬至好冷！全家拿鐵買1送1　5大商品也買1送1、巧克力棒10元

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📍門市｜12月22日起至24日
◾大杯特濃拿鐵買1送1（原價65元、特價38元）
📍APP隨買跨店取｜12月22日起至24日
◾小林雞蛋煎餅買1送1，原價29元、特價15元
◾城市一族巧克力棒／草莓棒任選買1送1，原價20元、特價10元
◾好時金磚巧酥白夾餡巧克力買1送1，原價39元、特價20元
◾阿奇儂x鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕買1送1，原價40元、特價20元
◾農心香辣雞肉風味辛拉麵買1送1，原價59元、特價30元
◾可口可樂435ml 買2送2，原價29元、特價15元
◾特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2，原價25元、特價13元
🟡全聯咖啡大賞
📍門市｜12月22日起至2024年1月4日
◾沖泡咖啡、咖啡豆/粉單筆每滿349元現折40元（單筆可累折）
◾12/23、12/24、12/30、12/31使用PX Pay或全支付全額付款，滿1,000元贈800福利點
◾KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入，原價349元買1送1、平均175元
◾KEY COFFEE繼承焙煎／曼巴咖啡豆360g，原價527元買1送1、平均264元
◾cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻10gx8入，原價198元買1送1、平均99元
◾cama尊爵及咖啡豆200g，原價350元買1送1、平均175元
◾UCC職人咖啡豆400g，原價389元買1送1、平均195元
◾伯朗嚐家咖啡豆450g，原價398元買1送1、平均199元
◾ESP綜合咖啡豆454g，原價299元買1送1、平均150元
◾伯朗咖啡濾掛咖啡8gx8入，原價198元買1送1、平均99元
◾珈琲人濾掛咖啡9gx8入，原價169元買1送1、平均85元
◾摩卡經典綠掛咖啡10gx10入，原價198元買1送1、平均99元
◾西雅圖白咖啡二合一／三合一 35gx8入≤，原價177元買1送1、平均89元
◾UCC三合一即溶咖啡原味拿鐵18gx12入，單盒119元買1送1，平均每盒60元
◾雀巢咖啡雲朵拿鐵榛果風味18gx10入，單盒158元、任2盒186元，平均每盒93元