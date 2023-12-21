LOL／重磅回歸加盟CFO！Karsa不想再留遺憾 蛇蛇目標要打爆Betty
LOL 英雄聯盟職業隊中信飛牡蠣（CFO）在轉會期下重本，延攬打野 Karsa、輔助蛇蛇 SwordArt、中路 Gori 入隊，經理四葉指出，找回這些選手最大目標就是拿下 PCS 聯賽冠軍，以第一種子身份進軍世界級賽事，而 Karsa 提及，這次回鍋就是不想讓自己再留遺憾，希望把在 LPL 學到的經驗帶回台灣，蛇蛇則期許能打造進攻性極強的團隊，未來最想對陣的選手會是 PSG 新下路 Betty ，揚言要打爆前隊友。
記者張志浩／綜合報導
今（21）日 CFO 舉辦新陣容見面會，宣布 Karsa、蛇蛇、Gori 入隊，背號選擇27號的 Karsa 表示，自己2024年將滿27歲，希望在這一年不要留下遺憾，而提到自己近年在 LPL 的打拼，Karsa 感慨的說，「到中國才發現我能做到的其實很多，就會想如果能早一點變強，或許當初能帶閃電狼達到更好的成績」，而這次回歸就是帶著這樣的心情，希望能替台灣隊伍取得佳績，並期盼與俊嘉對線。
選擇30號的 SwordArt 分享，以前英雄聯盟要練到30等才能打積分，希望背號能提醒自己不忘記初心，順便致敬 NBA 球星 Curry，希望在場上能像他一樣 Carry；SwordArt 也指出，台灣聯賽和其它賽區相比，打法相對穩定保守，希望自己和 Karsa 的加入，能讓隊伍更有進攻性，加入 PCS 後，最想遇上的對手是 Betty，畢竟同隊過，之前也說要打爆他。
Gori 加入隊伍選擇89號，原因單純是他生日是8月9日，最想碰上的中路選手也是 PSG 的 Maple。CFO 經理四葉強調，明年的 CFO 相當有野心，唯一目標就是先拿下 PCS 聯賽冠軍，努力爭取第一種子進入世界賽，也期盼 Karsa、SwordArt、Gori 的加入，能讓 PCS 獲得更多關注，帶動國內離聯賽成長。