日本老牌家電東芝摘牌下市！百年企業不敵鬥爭　結束74年上市歷史

媽祖也成中國介選武器！路透：地方中小型宮廟為北京主要目標

▲路透報導指出，中國藉由「媽祖信仰」滲透台灣地方中小型宮廟，達成介選目的。（圖／美聯社／達志想像）
▲路透報導指出，中國藉由「媽祖信仰」滲透台灣地方中小型宮廟，達成介選目的。（圖／美聯社／達志想像）

國際中心楊智傑／綜合報導

距離台灣總統大選只剩不到一個月，這次投票將決定未來四年台灣與北京當局的關係，但根據《路透社》報導，中國政府長期以「媽祖信仰」來建立與台灣信眾關係，藉此影響台灣選情，其中類似喊出「別讓台灣成為戰場」等與中國針對台灣總統大選口徑一致的口號等，更引發國安單位擔憂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社今（21）刊登一篇報導，稱中國以媽祖「和平女神」的宗教形象作為介入台灣選舉的武器，文內指出中國多次在官媒與軍方宣傳之中把媽祖與「兩岸交流」、「和平統一」等形象掛鉤，例如今年8月的軍演宣傳影片中，就稱中國軍隊和媽祖都具有「保護台灣海峽」的影響力，將戰機、潛艦與媽祖並列，隔月的官媒也在報導中稱媽祖信仰對於「和平統一」起關鍵作用。

路透記者從5份台灣國安文件以及訪問5位媽祖宮廟領袖、4名分析專家與國安官員當中發現了許多先前沒被報導過的細節，例如中國官員是怎麼透過補貼赴中旅行吸引宗教機構，或是建立具有中國官方色彩的宗教協會，直接替台灣宮廟安排60多次赴中交流行程等，文件當中更提到至少在台灣有5個台灣媽祖廟協會與6個由中國宗教事務局管理的相關同行有聯繫。

一名台灣的國安官員指出，北京近年來藉由加強與地方、鄉村的中小型公廟的聯繫散播特定謠言，「這種有效的系統有助於形塑地方民意」，研究民間信仰的台灣學者溫宗翰（Wen Tsung-han）也稱相較於都會區的廟宇，中國影響的地方宮廟對於當地信眾與地方團體的影響力更加深遠，而這些團體往往都能影響選舉結果。

文內提及台灣中部一間媽祖宮廟，在10月的宗教儀式上有宗教領袖在現場就高喊著「別讓台灣淪為戰場」、「不要台灣成為軍火之島」等口號，而這類論述也和中國針對總統大選的「警告」口徑一致，這也令我國國安官員產生擔憂；此外，針對也經常提出相關論述的國民黨則回應路透社，稱由於民進黨缺乏與中國充分溝通的空間，因此「將台灣引向戰爭是無可爭辯的事實」。

報導指出，路透社查閱的多份報告還指出，北京當局也滲透了台灣離島及東部地區的宮廟，同時也針對基督徒、佛教徒和道教徒等其他民間信仰者有所接觸。對此，陸委會回應表示樂見與中國的單純宗教交流，但對於中國與台灣宮廟的交流也會加強觀察，降低統戰的操作空間，而國台辦與中國統戰部則對路透詢問並未置評。

更多「2024大選」相關新聞。

國台辦要美停止介選！朱鳳蓮「批賴蕭、護少康」　重唱反台獨老調

總統大選倒數！中國加大力度介選　「武嚇、假訊息」影響選民

里長揪團「赴陸旅遊」疑中國介選　王國材揭違規紅線

快訊／中止ECFA部分產品關稅減讓！中國：盼台取消對陸貿易限制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞