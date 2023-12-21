媽祖也成中國介選武器！路透：地方中小型宮廟為北京主要目標

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路透記者從5份台灣國安文件以及訪問5位媽祖宮廟領袖、4名分析專家與國安官員當中發現了許多先前沒被報導過的細節，例如中國官員是怎麼透過補貼赴中旅行吸引宗教機構，或是建立具有中國官方色彩的宗教協會，直接替台灣宮廟安排60多次赴中交流行程等，文件當中更提到至少在台灣有5個台灣媽祖廟協會與6個由中國宗教事務局管理的相關同行有聯繫。
一名台灣的國安官員指出，北京近年來藉由加強與地方、鄉村的中小型公廟的聯繫散播特定謠言，「這種有效的系統有助於形塑地方民意」，研究民間信仰的台灣學者溫宗翰（Wen Tsung-han）也稱相較於都會區的廟宇，中國影響的地方宮廟對於當地信眾與地方團體的影響力更加深遠，而這些團體往往都能影響選舉結果。
文內提及台灣中部一間媽祖宮廟，在10月的宗教儀式上有宗教領袖在現場就高喊著「別讓台灣淪為戰場」、「不要台灣成為軍火之島」等口號，而這類論述也和中國針對總統大選的「警告」口徑一致，這也令我國國安官員產生擔憂；此外，針對也經常提出相關論述的國民黨則回應路透社，稱由於民進黨缺乏與中國充分溝通的空間，因此「將台灣引向戰爭是無可爭辯的事實」。
報導指出，路透社查閱的多份報告還指出，北京當局也滲透了台灣離島及東部地區的宮廟，同時也針對基督徒、佛教徒和道教徒等其他民間信仰者有所接觸。對此，陸委會回應表示樂見與中國的單純宗教交流，但對於中國與台灣宮廟的交流也會加強觀察，降低統戰的操作空間，而國台辦與中國統戰部則對路透詢問並未置評。
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