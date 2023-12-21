台灣當代藝術家阿卜極書寫個展「墨見白」高雄登場

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這次陳美芬為阿卜極策劃＜墨見白＞書寫個展，透過墨筆的輕重、快慢、方圓與剛柔，線條形體的長短粗細、縱橫貫連等變化，將身心、筆意、事理、行悟融於字裡行間之中，體現個人心性的領悟。陳美芬表示，希望透過<墨見白>的「書寫練心」，呈現不只是視覺美學的筆墨形跡，更是個人意識的相貌、心的銘印。
在展出的35幅作品中，書法創作＜風動心不動＞饒富人生哲理，發想於＜六祖壇經＞中一段公案，兩位僧人為強風吹旗與否爭論不休，一位說是「風動」，一位說是「旛動」，惠能大師對他們說「不是風動，也不是旛動，是仁者你的心在動。」另一件＜一剎之寂-即遠且近＞也備受矚目。
陳美芬指出，非常看好現任高雄師範大學美術系系主任詹獻坤（阿卜極）未來的發展性，2023年10月將＜一剎之寂-十字＞及＜大象無形＞兩件作品帶往蘇黎世國際世貿展覽中心的＜完美藝境＞瑞士國際藝博會，引起廣大迴響，並預定2024年5月1日至7月30日在德國芬畫廊舉辦＜鳳舞＞阿卜極書寫德國個展。
陳美芬早年在瑞士佛里堡大學攻讀藝術史博士班，積極參與瑞士藝術交流活動，並在德國與台灣分別成立芬畫廊（Fen atelier gallery），帶領台灣當代藝術家在瑞士國際藝博會大放異彩。陳美芬表示，位於高雄苓雅區長青大樓的「涵畫廊」為高雄新成立的藝文展覽空間，展出具有未來性及世界級的當代藝術家作品，採預約制看畫。德國芬畫廊除了與涵畫廊在高雄扎根，打造一個讓藝術美學更國際化的環境，2024年還將共同攜手南投清境藝家原德式城堡建築一起推廣國際藝術。