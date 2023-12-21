朴子現場徵才「冬至好薪情」暖心活動等您參加

台灣當代藝術家阿卜極書寫個展「墨見白」高雄登場

▲陳美芬、阿卜極、陳子涵（左至右）聯手進軍國際藝術市場。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲陳美芬、阿卜極、陳子涵（左至右）聯手進軍國際藝術市場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

國際藝術策展人陳美芬近年在瑞士推動國際藝術拍賣會與國際藝術博覽會，也將台灣當代藝術家與收藏家作品推向全球最重要的藝術自由港、藝術市場。2023年陳美芬除了在瑞士推廣台灣當代名家阿卜極作品，即日起至2024年2月28日也在高雄涵畫廊推出<墨見白>阿卜極書寫個展，展出35幅作品。12月24日下午兩點「藝術家面對面」，將由阿卜極親自在涵畫廊分享自己的創作心路與藝術理念。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿卜極曾獲第一屆蕭勤創作獎、第三屆廖繼春油畫創作獎、高雄獎，作品獲台北市立美術館、國立歷史博物館、高雄市立美術館典藏。多年來的創作內涵是透過東方人文精神的質素，具體呈現個人內在心靈場域的感悟，擅用「線性即筆性、筆性即心性、心性即道性」之圖像轉譯，靈動的筆觸悠遊於精神意象與抽象書寫表現之間。

▲陳美芬（左）為阿卜極策劃推出<墨見白>書寫個展。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲陳美芬（左）為阿卜極策劃推出<墨見白>書寫個展。（圖／記者陳美嘉翻攝）
這次陳美芬為阿卜極策劃＜墨見白＞書寫個展，透過墨筆的輕重、快慢、方圓與剛柔，線條形體的長短粗細、縱橫貫連等變化，將身心、筆意、事理、行悟融於字裡行間之中，體現個人心性的領悟。陳美芬表示，希望透過<墨見白>的「書寫練心」，呈現不只是視覺美學的筆墨形跡，更是個人意識的相貌、心的銘印。

▲<墨見白>阿卜極書寫個展即日起在涵畫廊展出。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲<墨見白>阿卜極書寫個展即日起在涵畫廊展出。（圖／記者陳美嘉翻攝）
在展出的35幅作品中，書法創作＜風動心不動＞饒富人生哲理，發想於＜六祖壇經＞中一段公案，兩位僧人為強風吹旗與否爭論不休，一位說是「風動」，一位說是「旛動」，惠能大師對他們說「不是風動，也不是旛動，是仁者你的心在動。」另一件＜一剎之寂-即遠且近＞也備受矚目。

陳美芬指出，非常看好現任高雄師範大學美術系系主任詹獻坤（阿卜極）未來的發展性，2023年10月將＜一剎之寂-十字＞及＜大象無形＞兩件作品帶往蘇黎世國際世貿展覽中心的＜完美藝境＞瑞士國際藝博會，引起廣大迴響，並預定2024年5月1日至7月30日在德國芬畫廊舉辦＜鳳舞＞阿卜極書寫德國個展。

▲瑞士藝術博覽會是國際最高藝術殿堂之一。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲瑞士藝術博覽會是國際最高藝術殿堂之一。（圖／記者陳美嘉翻攝）
陳美芬早年在瑞士佛里堡大學攻讀藝術史博士班，積極參與瑞士藝術交流活動，並在德國與台灣分別成立芬畫廊（Fen atelier gallery），帶領台灣當代藝術家在瑞士國際藝博會大放異彩。陳美芬表示，位於高雄苓雅區長青大樓的「涵畫廊」為高雄新成立的藝文展覽空間，展出具有未來性及世界級的當代藝術家作品，採預約制看畫。德國芬畫廊除了與涵畫廊在高雄扎根，打造一個讓藝術美學更國際化的環境，2024年還將共同攜手南投清境藝家原德式城堡建築一起推廣國際藝術。

飯店高空跨年派對！熱音演奏酒水暢飲迎2024

決戰高抗藥菌時代！兩大醫學會籲備齊抗生素新藥

推動「閩南語沉浸式教學」　謝文斌伴苓洲師生共學閩南語

提昇膽囊切除手術安全性！博田獲SNQ國家品質標章認證

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞