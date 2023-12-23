政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

激戰立法院／綠營拚台中「保6搶8」　林靜儀對決顏寬恒選情五五波

▲賴清德多次替林靜儀輔選，中二選區是否能守下，是關鍵之一。（圖／林靜儀臉書）
▲賴清德多次替林靜儀輔選，中二選區是否能守下，是關鍵之一。（圖／林靜儀臉書）

記者陳佩君／台北報導

2024立委大選倒數計時，台中市共有8席立委，目前泛綠陣營擁6席、藍營2席，其中3個選區呈現穩定狀態、3個選區為五五波，為確保「保6搶8」目標，總統蔡英文、民進黨總統候選人賴清德等綠營大咖，近來輪番赴台中輔選，要在藍營中台灣最強母雞盧秀燕「鎮守」下，突破防線、拿下關鍵的中台灣。

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民進黨2020年在「抗中保台」大浪潮下，台中激戰區取得不錯成績，第五選區的莊競程甚至跌破外界眼鏡，擊敗老將沈智慧，成為本屆的「大黑馬」，然而這次大環境不利民進黨，再加上盧秀燕「鎮守」等多重因素下，民進黨要「保6」不容易。

對綠營來說，明年選舉是否能守住在補選中獲得勝利的南投縣第二選區及台中第二選區最為關鍵，因為贏得這兩區，有戰勝地方家族派系勢力、打擊黑金、貪腐等意涵，塑造民進黨的品牌形象。

據悉，台中8席立委中，台中第一選區蔡其昌、第四選區張廖萬堅、第七選區何欣純選情穩定，第二選區林靜儀、莊競程、第六選區江肇國為激戰區，至於第三選區謝子涵、第八選區謝志忠則是還有努力空間。

台中第一選區部分，現任立委為蔡其昌，他長期深耕在地，擁有基層實力，將挑戰4連霸，而國民黨原先想禮讓台灣民眾黨立委候選人蔡壁如，劉燈鐘卻因未被黨提名，最後選擇以無黨籍參選，蔡壁如雖有盧秀燕相挺，但投入區域立委選戰、與蔡對決實屬不易。

林靜儀在補選中打敗國民黨地方勢力顏寬恒，這次兩人再度交手，由於林擔任不到一屆立委，因此地方組織尚未穩固，據指出，她的民調趨勢從一路落後，到苦苦緊追，現在來到五五波，選情相當激烈，她近來頻打政績牌，陸戰結合空戰，要再次贏得這一役。

綠營在第三選區推出新生代謝子涵，要迎戰資深國民黨立委楊瓊瓔，謝形象清新、提出許多地方創生等政見，受到賴清德肯定，賴也多次透過替其站台，盼拉高知名度，只是楊的實力、組織堅強，謝選情有待努力。

▲蕭美琴參與謝子涵舉辦的生活節，拿可愛公仔合影。（圖／謝子涵競總提供，2023.12.16）
▲謝子涵形象清新，將迎戰實力堅強的楊瓊瓔。（圖／謝子涵競總提供，2023.12.16）
第4選區尋求3連任的張廖萬堅深耕基層，屬於地方型民代，政治色彩較淡，能吸引到中間及淺藍選民，國民黨派出台中市議員黃馨慧兒子廖偉翔來挑戰，地方推測張廖萬堅應能守住。

台中第5選區政治板塊藍大於綠，莊競程上屆以新人之姿爆冷成為本屆黑馬之一，雖然他在地方有舅舅、市議員曾朝榮加持，然而國民黨這次推出新生代市議員曾朝榮來勢洶洶，加上盧秀燕加持下，莊要爭取連任格外艱辛。

第6選區現任立委黃國書因線民案辭去黨籍，並接棒給民進黨籍台中議員江肇國，江肇國出身政治世家，擔任過3屆議員，有專業問政的形象，他除了承接黃國書，父親江正吉也曾任市議員，地方有一定的輔選組織盤，但對手羅廷瑋兩次都以選區內第一高票當選市議員，並以「盧秀燕的子弟兵」自居，讓該局呈現膠著狀態。

第7選區現任立委何欣純挾帶本屆全國立委最高票光環，再度挑戰4連霸，並對上國民黨派新生代發言人林家興，地方評估選情穩定領先；至於第8選區，綠營派出深耕地方多年議員謝志忠，迎戰國民黨立委江啟臣，因該區政治版圖偏藍，謝要在該區贏得勝利挑戰不小。

▲同在立法院教育委員會共事的蘇巧慧（左）與何欣純，看到蔡培慧情牽南投、希望家鄉孩子們可以出人頭地、一爭天下的心情，深受感動。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.14）
▲何欣純（右）為本屆全國立委最高票，圖別為蘇巧慧（左）、蔡培慧（中）。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.14）
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