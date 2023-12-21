《一念關山》劉詩詩甩過氣重返「一姐」 隔6年回歸古裝劇曝原因
36歲劉詩詩為吳奇隆生下4歲兒子步步之後淡出螢光幕，佛系拍戲的步調有過氣之嫌，近年靠陸劇《一念關山》重返「一姐」地位，劇中她扮演俠女「任如意」（本名任辛），將傻白甜公主調教成女中豪傑，睽違6年回歸古裝劇，劉詩詩親自透露原因，只是因為剛好緣分到了，加上與以往的角色差異性很大，角色本身的核心思想很有觸動。
記者羅凌筠／綜合報導
《一念關山》由劉詩詩、劉宇寧、方逸倫、何藍逗、陳昊宇、常華森主演，劉詩詩被問到自己和任如意哪些地方相像？她表示：「從來不會覺得自己和角色哪裡像，更多的是會去體會她、感知她，與角色產生共情，這個才是最重要的。」
劉詩詩也形容在《一念關山》中飾演的2個角色是不同狀態的時期，任辛很多時候像一個工具人、像一個孤狼，很獨立，對她來說感情上唯一顧忌的就是昭節皇后，到任如意的時候，通過男主角寧遠舟認識護送公主進敵國的關山小隊，慢慢懂得什麼是夥伴，對於情感才開始有了認知。
因為劉詩詩的精湛演技和行雲流水的打戲，讓網友不僅稱「古裝是劉詩詩的統治區」，還紛紛讚道「劉詩詩演活了任如意」、「看劉詩詩打戲感覺真的會武功」、「《一念關山》的一是一姐的一」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁