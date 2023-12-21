寒流冷爆！蝦皮「熱紅酒香料包」賣翻 這條電熱毯單周狂賣300件
天冷帶動「暖商機」發威，各大網購平台紛紛保暖家電賣出好業績。蝦皮購物觀察到寒流預報一出，站上「熱紅酒香料包」搜尋量較上月同期翻2倍，momo預計這波寒流，會讓銷量飆出10倍商機，其中機動性高的電毯單週就能賣出300條。Yahoo暖身火鍋湯底近期搜尋量上漲超過3倍，祭出雙人羊毛被、電暖器特價2000~2500元之間，預料會再冷出一波銷量高峰。
記者周淑萍/綜合報導
本週迎來「強烈大陸冷氣團」，氣溫驟降，momo預計帶動保暖家電銷售較平日成長衝10倍。同時觀察到最新的選購趨勢，熱賣款發現，小宅帶動「多功能」、「輕巧型」電暖器買氣，熱賣冠軍寶座的重磅新品「dyson」HP10 Purifier Hot+Cool Gen1 三合一涼暖空氣清淨機，一機暖房同時淨化空間，成為民眾首選；機動性高、便攜好收納的「電毯」也是熱賣焦點，像是韓國原裝進口「甲珍」雙人變頻恆溫電熱毯，單週最高狂賣超過300條。
momo叮嚀，市售電暖器、電毯應認明貼上經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」的合格商品，並檢視廠商名稱及地址、電壓、消耗功率等電器規格與型號標示是否清楚；使用電暖器時也不宜離床、棉被、衣物、窗簾等易燃物太近，應保持1公尺以上距離以策安全。
據Social Lab社群實驗室調查，民眾最愛的保暖方式以「吃溫熱食品」榮獲第一名，蝦皮購物觀察寒流預報一出，站上「熱紅酒香料包」搜尋量較上月同期翻2倍、「火鍋、茶包」等暖胃美食搜尋量也有近4成攀升。為幫助用戶抵禦寒流，即日起至12月25日蝦皮購物「12.25商城狂購節」網羅麻辣火鍋、熱茶茶包、可可粉等暖胃商品下殺最低29元起，同時當天有兩天免運券可用。
Yahoo奇摩購物也感受到這波暖商機，自12月以來冬日必備的「火鍋湯底」人氣飆升，搜尋量上漲超過3倍，其中，「牛肉麵」是民眾最愛；禦寒用品「冬被」和「陶瓷式電暖器」、輕巧好收納的「折疊浴缸」等搜尋度也暴增，消費者最愛輕暖的「羊毛被」、「石墨烯」材質被毯與便攜式「伸縮烘鞋機」預料買氣也會提高。同時祭出不少優惠，像是雙人羊毛被2480元，電暖器2000元有找。