衛武營首部自製芭蕾舞劇「遇見胡桃鉗的女孩」12/23登場
衛武營首部自製芭蕾舞劇三年計畫《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 首部曲》，節目以現代敘事手法，穿梭在真實世界與經典的《胡桃鉗》童話，展開一場充滿冒險的勇氣之旅。此劇將於12/23、12/24在衛武營音樂廳首演，兩場票券均已完售。
記者陳美嘉／高雄報導
此次製作改編自柴科夫斯基經典芭蕾舞劇《胡桃鉗》，講述一名小女孩在膽怯的生命路上找尋勇氣的故事，有些天真傻氣和心思纖細敏感的她，和同學的相處總有些格格不入，她喜歡藝術，每逢舞蹈課、音樂課與美術課，總是充滿自信及活力，而且還有一位小男孩默默支持和陪伴。聖誕節前夕某一天，她翻開一本書，走進白日夢般的冒險，當中遇見胡桃鉗及糖梅仙子，還有翩翩起舞的雪花，三人在這趟奇幻旅程中，一同面對恐懼、擁抱希望。
衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營每年聖誕節都會推出充滿節慶感的節目，今年選擇柴科夫斯基三大經典之一的《胡桃鉗》題材，讓觀眾從全新視角故事和耳熟能詳音樂感受佳節氛圍，更希望透過三年自製計畫，集結編舞、音樂、舞者與服裝設計的人才，挹注臺灣芭蕾舞發展並提供重要經驗。
《遇見胡桃鉗的女孩》由編舞家葉名樺編創，集結12位臺灣優秀芭蕾舞者，指揮張尹芳率領南熠樂集，衛武營駐地藝術家周書毅、劇場服裝設計大師林璟如擔任顧問，華友聯集團獨家贊助。
更多《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 首部曲》節目資訊，可至衛武營官網查詢。以精彩插畫圖文呈現的跨域學習教學指引手冊《衛武營Call Cue青少年》，2023年秋冬號也選入此部作品作為介紹主題之一，為響應節能減碳，採無紙化製作並提供免費下載。