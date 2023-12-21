寒流最強時刻來臨！北台灣迎6度低溫 明冬至「整天不超過10度」
寒流來襲全台急凍！中央氣象署提醒，今晚起至明日（12月21日至12月22日）冷空氣威力最強，中部以北、宜花整天氣溫普遍都低於攝氏10度，今晚到明晨是最冷的時段，北部、東北部只有攝氏8度，中部攝氏10度，南部攝氏10至12度，北台灣沿海、內陸空曠地區可能會有攝氏6至8度的極端低溫，民眾務必留意自身保暖，以免心血管疾病發生。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員官欣平表示，北台灣今晚溫度將降至攝氏8至9度，空曠地區、近山區再低攝氏1至2度，中部、花蓮氣溫落在攝氏10至11度，南台灣和台東攝氏12至13度，這樣的低溫會一直持續至明日冬至清晨，白天溫度雖然會稍微回升，但幅度不大、體感不明顯。
官欣平提到，明日除了寒流影響外，南方雲系也會北移，因此桃園以北、東半部將會有局部短暫雨，南部及中部山區也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；而今日至週六（12月23日）寒流影響期間，北部及東北部2000公尺以上山區也會有路面結冰、霧淞的現象，若低溫與水氣能配合，迎風面不排除有降雪的機率。
官欣平指出，週六白天起，寒流才會稍減弱，但各地天氣仍偏冷，且隨著南方雲系再北移，水氣又會增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨。下週日（12月24日）又有大陸冷氣團南下，下週一至下週二（12月25日至12月26日）北台灣整天溫度不超過攝氏20度，其它地區屬於早晚涼冷、白天溫暖舒適，迎風面基隆北海岸、東半部地區及大台北有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。