黑人告輸大牙出聲了！跑到名媛IG留下「歡呼符號」 心情沒受影響
大牙（周宜霈）控訴11年前在香港飯店被黑人（陳建州）性騷擾，黑人反告大牙刑事加重誹謗罪，北檢19日偵查終結，對大牙為不起訴處分，官司敗訴後，黑人沒有任何回應，無從知道他的心情，不過本人在名媛好友林牧潔的IG留言，推測心情沒有受到太大影響。
記者楊穎軒／綜合報導
林牧潔昨天在IG分享女兒Angeline打籃球的影片，可見9歲的Angeline穿著運動服，輕鬆胯下運球，最後投籃成功，球技相當出色，除了親友和網友留言稱讚，近來在風頭上的黑人也留下4個舉手歡呼的符號，林牧潔看到後回以一顆愛心符號。
檢察官認為該妨害名譽案件，大牙的發文沒有故意捏造虛偽事實，有相當理由確信其真實性，大牙透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「一直都相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的您們。我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在me too裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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