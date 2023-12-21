巷仔內／紅海危機啟示錄！真正的「不祥之兆」不僅是威脅全球貿易

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根據資料，每年有超過1萬7千艘貨輪通過蘇伊士運河、行經紅海，約有12％的全球貿易航運通過紅海水域，2023年上半年，每天約有900萬桶石油通過這條航線運輸。若不熟悉紅海航道的重要性，不妨可以回想一下兩年前長榮長賜輪在蘇伊士運河擱淺的事件，當時是如何引發全球關注，由於擔心原物料供應受阻，台灣甚至一度傳出「衛生紙之亂」再起。
雖然這次紅海危機不像「大排長榮」那般將蘇伊士運河完全堵住，目前仍有船運公司選擇繼續通過紅海水域，不過，長賜輪擱淺最終只花6天排除，而這次的紅海危機會持續多久，卻無人能打包票。
貨船避開紅海改道好望角，全球貨運可能會面臨2～4個禮拜的延誤。另外由於貨運的運費上漲、保費上漲，這些增加的成本都可能會轉嫁到消費者身上。紅海危機也推升油價上漲，布蘭特原油2月交割價於週三上漲1.2％，突破80美元大關。一個禮拜前，布蘭特原油2月交割價還不到74美元。
雖然許多西方國家的工廠已經提前放聖誕節假期，今年聖誕購物季的備品已經進貨在倉庫中，不過對亞洲國家來說，農曆年假期也快要來到，若紅海危機持續，就可能會衝擊到農曆年假期的購物季。另外對地中海周邊的歐洲國家來說，紅海航道不暢更是巨大的損失。
不禁要再次感嘆全球貿易的脆弱與千變萬化，布蘭特原油在9天內上漲超過9％，雖然國際油價仍處於相對低點，且目前多數石油運輸油輪仍照原計畫通行紅海，但是油價上漲以及供應鏈受衝擊的預期，已經足夠讓市場擔憂通膨再起，而美國聯準會日前暗示明年有望展開一系列降息，但前提是通膨能夠持續往正確的方向發展。若通膨死灰復燃，恐會牽動聯準會態度由鴿轉鷹，而聯準會的利率政策又會直接影響全球金融市場。
一環扣一環，最窄處僅30公里寬的曼德海峽，不僅扼守紅海水域，甚至可以將全球經濟的前景握在手中。
地區衝突不對稱戰爭的常態化
另外值得注意的是，紅海危機是由於胡塞組織宣稱為了聲援巴勒斯坦對抗以色列而起，而胡塞組織主要透過無人機襲擊商船的方式，某種程度上與哈馬斯10月7日血腥奇襲以色列一樣，都是種不對稱戰爭的手段。
美國成立10國聯盟，要一起在紅海聯合巡邏護航商船，但能收到多少成效卻頗讓人懷疑，懷疑的不是美軍沒有能力擊落胡塞組織的無人機，而是成本效益問題。根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）說法，美軍的空中攔截飛彈最便宜也要100萬美元，平均成本約要200萬美元，而一架無人機的要價則低於10萬美元，直白點講，用無人機換飛彈完全賺了，這樣的成本差距使美軍宛如面對一場打不贏的戰爭。
何況還要考慮到庫存問題，胡塞組織要大規模部署無人機並不難，但美軍要持續補充彈藥運送到紅海卻沒那麼簡單。前美國海軍上尉舒斯特（Carl Schuster）直言，比起攔截弓箭，「打倒弓箭手在戰術上更容易」，但是美軍能直接對胡塞組織下手嗎？
這又牽涉到另一種不對稱，如同哈馬斯一樣，胡塞組織的背後也有伊朗撐腰，根據《CNN》報導，當被問到胡塞組織在紅海襲擊船隻是否受到伊朗的直接幫助，美國官員沒有正面回答。全球呼籲加薩停火的聲音高漲，美國此時不願衝突進一步擴大，當然更不希望把伊朗捲入其中。
有專家認為胡塞組織並無意升高局勢，之所以趁著以巴戰爭「搞事」，是為了與沙烏地阿拉伯正式和談，並藉此獲得阿拉伯國家承認胡塞組織的獨立地位。
以巴歷史恩怨難解，哈馬斯發動奇襲進而打破了加薩地區的現狀，一下子把衝突升高，當全球目光注視以巴衝突，本已被擱置多時的兩國方案似乎又重新回到議程中。胡塞組織有樣學樣，一手造就紅海危機，即便國際社會仍不願承認胡塞組織為葉門合法政府，但顯然也難以繼續無視他們的聲音。
若這種透過不對稱戰爭方式來遂行實現目標的手段越來越常被採用，那麼在新的一年，地緣政治衝突恐怕會不斷發生，而且越來越偏激化。不過，是否每次的不對稱戰爭都能得償所願？會不會哪一次就擦槍走火引發真正的全面衝突？這或許是紅海危機給世界帶來最不祥的預兆。