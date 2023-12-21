敏感詞不只蛋炒飯！中國廚師王剛「殺了200斤大肥豬」再度翻車
王剛又辱華了！中國網紅廚師王剛先前因為一則「蛋炒飯」教學影片，遭疑涉嫌諷刺中國前領導人毛澤東的兒子毛岸英，而遭大批網友砲轟出征，甚至為此發誓「今後再也不做蛋炒飯」，沒想到事隔月餘他又因拍片「殺了一頭兩百多斤大肥豬」的畫面被認為影射習近平，再度掀起微博網友熱議。
國際中心楊智傑／綜合報導
在中國，許多網友私下嘲諷國家主席習近平除了用「維尼」外，也會用「200斤」、「肥豬」等詞，這是因為先前習近平在回憶自己在80年代擔任福建寧德地委書記時，曾誇耀自己「曾扛200斤麥子，十里山路我不換肩」藉此勉勵人，因此相關用語也被廣泛用來揶揄習近平。
王剛日前和友人、一名有著30多年屠夫經驗的「四伯爺」進行直播拍片，當時兩人站在一個堆滿新鮮豬肉的桌板前，王剛則手捧著一堆豬肉，標題更寫著「我們殺了一頭兩百多斤的大肥豬」，沒想到畫面流出後再度引發網友調侃，「人紅是非多，豬肥來日短啊 」、「這次該怎麼道歉？大肥豬很生氣」、「王剛道歉：從今往後再也不殺豬了。」
王剛去年在11月24日就曾因上傳「揚州炒飯」教學影片遭炎上，這是因為中國民間有著毛岸英在韓戰期間煮蛋炒飯的炊煙透露跡象而遭炸死的傳言，因此在毛岸英的冥誕提到炒飯往往相當敏感。不過，王剛每年發佈的教學影片上百，炒飯相關的料理教學也發佈過很多次，有網友認為抓住這點不放批評王剛，根本是「上綱上線」、「牽強附會」。