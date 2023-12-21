動員港都的愛29年　用愛陪伴巴金森病友、友善失智症

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世界衛生組織WHO指出，全球有超過850萬人罹患巴金森氏症，僅次於阿茲海默症，為全球第二普遍的腦神經退化疾病，全台灣巴金森氏症患者有將近8萬人，每年以兩千多人的速度成長，65歲以上長者每百人有1人罹患巴金森氏症，台灣失智症患者則約30萬人。
為提醒民眾及早防治，記者會開場安排正修科技大學學生以「巴金森手指檢測操」作為開場，建議50歲以上民眾養成習慣，在每個月8號利用「巴金森氏症手指操」自我檢測。醫學研究顯示，太極拳能有效幫助巴金森氏症患者的平衡能力、減緩身體不適，活動現場也邀請知名教練羅榮耀帶領病友示範「太極拳」。
除了用愛陪伴巴金森，「2023動員港都的愛」持續友善失智好同行，記者會現場為失智病友策劃畫展，邀請愛心企業陪同長輩一起上台介紹自己的畫作，企業也贈送粉彩畫筆禮物袋給長輩，鼓勵長輩持續作畫，並有即興創作及義賣，港都電台拋磚引玉率先買下63歲病友、解林將軍的畫作。
港都電台副董事長孫國祥表示，「動員港都的愛」公益活動每年舉辦不間斷，今年已經第29年，去年號召愛心企業和聽眾關注失智議題，獲得廣大迴響，今年將愛與溫暖擴大傳遞給巴金森氏症病友及照顧者，希望在高齡化年代帶動社會重視這項議題。
活動除關懷病友也為照顧者加油打氣，港都電台副董事長孫國祥在聖誕佳節來臨前特別化身成為聖誕老公公，帶來療癒紓壓大禮包，內含待用「My憶咖啡券」及紓壓「My身氧氣站」課程，用一整年的陪伴，讓照顧者不孤單，由照顧者代表袁金霞受贈，她分享，自己照顧失智症先生13年，找到方法紓壓、好好愛自己，才有力量一直走下去。
「2024 My憶咖啡」每月每週四上午09:30~11:30在高雄市政府社會局婦女館女人空間，有失智長輩手沖咖啡&社工諮詢，讓照顧者喘息一下，為他們加油打氣。同樣在社會局婦女館女人空間，「2024 My身氧氣站」安排一系列課程，包括：3月至5月每周四上午09:30~11:30有彩妝藝術工作坊，6月至12月每月第一週星期四上午09:30~11:30有衛教講座，6月至12月每月第三週星期四上午09:30~11:30有精油紓壓講座，照護支持家屬的身心靈。