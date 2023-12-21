半個台灣下雪！他憶「2016霸王寒流」凍翻 一票爆共鳴：人生首次
2024年首波寒流來襲，今（21）日晚間至明（22）日更是冷空氣威力最強時期，中部以北、宜花等地區都將出現10度以下低溫。冷冷的天也喚起民眾的記憶，想起2016年時來襲的霸王級寒流，讓半個台灣急凍，部分縣市更出現「平地下雪」的空前盛況。
記者潘毅／綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發起討論，自己回想起2016年1月份時，一波霸王級寒流襲台的事件，當時造成過往少有下雪記錄的地區降雪，影響了亞太地區，當時更讓中國大陸的重慶市睽違20年再次下雪。而在台灣也出現平地下霰、陽明山、汐止五指山等地出現積雪的傳奇事蹟，這讓他不禁好奇「有沒有當年寒流是什麼情況？還有沒有人記得？」
不少網友看完文章後也被喚起回憶，紛紛回憶起2016年親眼目睹的情況：「新竹平地有雪，長那麼大第一次看到」、「人生第一次追雪，就是那時候」、「當時在台北市天空看到下冰霰」、「文大學生直接在宿舍看到雪」、「那天一堆人跑到山上追雪」。
事實上2016年的霸王級寒流來襲時，在PTT大氣科學板就有鄉民匯集出全台降雪圖，當時包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、台中市、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台東縣等縣市都出現降雪現象。
再回頭關注目前正影響台灣的寒流，中央氣象署提醒，今晚起至明日（12月21日至12月22日）冷空氣威力最強，中部以北、宜花整天氣溫普遍都低於攝氏10度，今晚到明晨是最冷的時段，北部、東北部只有攝氏8度，中部攝氏10度，南部攝氏10至12度，北台灣沿海、內陸空曠地區可能會有攝氏6至8度的極端低溫，民眾務必留意自身保暖。