走私手法翻新！高雄港警總隊查獲私梟利用空櫃走私未稅菸
內政部警政署高雄港務警察總隊大仁中隊警員柯進國於20日清晨，在高雄港72號管制站，發現1台載有40呎貨櫃的貨櫃車行跡可疑，企圖闖關，乃加以攔阻，嚇其開櫃檢查，當場查獲夾藏走私未稅香菸450箱，約22萬5000包，市價約新台幣2000萬元，乃加以查扣，並依菸酒管理法移送法辦。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務警察總隊總隊長梁東山表示，該總隊大仁中隊警員柯進國於20清晨，在高雄港72號管制站，值勤4至6時管制站勤務時，於4時40分發現1台載有40呎長貨櫃的貨櫃車，行跡可疑，企圖闖關，乃加以攔阻，嚇其開櫃檢查，查獲夾藏走私未稅香菸450箱，約22萬5000包，市價約新台幣2000萬元，乃加以查扣處理。
警員柯進國說，劉姓貨櫃司機謊稱欲載運空櫃出港區，因形色緊張顯有可疑，且貨櫃車輪胎胎壓沈重，與常理有違，乃要劉嫌開櫃受檢，當場發現櫃內裝藏大批走私未稅私菸。
梁東山指出，高雄港務警察總隊仍將持續掃蕩不法，遏制各項走私案件，嚴格把關港區國境安全，查緝不法槍毒及杜絕私劣菸品入境，荼毒人民健康，並規劃高強度、密集性的重點打擊專案，做好高雄港區治安維護之萬全準備，有信心及能力維護社會治安，嚴防非法犯罪影響選舉活動。
梁東山呼籲，民眾在購買菸品時，應詳細檢視其成分及製造商，避免購買來路不明及價格低廉之菸品，以免吸用後對人體健康造成危害。