鎖定全台76.5萬名富豪！銀行頂級卡搶人大戰　滿額贈1.8萬禮券

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當然，這些有錢人生活方式及消費力也相當驚人，年費2萬起的頂級卡卡友，相較一般卡友，疫情期間的保費支出為一般信用卡的20倍，餐飲支付高出5倍，旅遊住宿亦超出13倍，這也是為什麼不少銀行都搶發頂級卡，就是要拉攏金字塔頂端客群。
永豐銀行今（21）日也推出頂級雙卡。永豐銀行總經理莊銘福表示，該行信用卡策略兵分兩路，除一般客戶之外，今年也鎖定財管、頂級客戶，目前全行發卡量最大的大戶卡有30多萬張，與財富管理的高端客群有一定的重疊性，新上市的永傳世界卡、永富世界卡，瞄準頂級客群，其中永傳世界卡將採取邀請制，鎖定是資產百萬美元、折合新台幣3000萬元以上的大戶。
永豐銀今年前11月獲利創歷史同期新高，莊銘福指出，若順利穩定，今年應該將可望維持歷史新高記錄，其中高端客戶支持是重中之重，永豐銀也將深度深耕頂級高端客戶，提供客製化獨一無二產品及家族服務的不凡專業體驗，目前永豐銀旗下核心高端客群人數和資產管理規模穩健成長，明年除擴增服務廣度外，亦將以滿足該客群的深度需求為目標，透過頂級信用卡提供日常生活中無處不在的極致禮遇，結合專業理財商品及服務，成為值得核心高端客群信賴的銀行。
永豐銀行頂級雙卡中的永傳世界卡採邀請制，為限量發行金屬卡面卡，正卡年費2.4萬元，可享1年最高12次國內機場接或送、或選擇升級環宇尊榮通關禮遇 ，從出發到登機，全程享受業界頂規專人服務，並於全球逾4千家國際奢華酒店優先預訂住房禮遇；同時，每月2次高鐵商務艙升等、每月免費市區停車30次每次4小時免費及美饌饗宴5折起優惠，再享海外消費最高3.3%、最高保費1.6%現金回饋無上限，首次申辦一般消費 滿額還可獲得遠東SOGO百貨禮券1萬8000元 ，等於年費只要6千元。
至於永富世界卡則主打中高端客群，申辦門檻較低，只要是永豐銀行尊榮理財會員或固定年收入80萬元以上就可申辦，卡片亦鑲嵌施華洛世奇水晶，回饋項目著重聚餐優惠、旅遊交通、串流媒體服務等，尊榮理財會員申辦永富世界卡，享首年免年費1次，次年起滿足指定條件，最高折抵年費8000元。