連跑四縣市造勢！賴清德喊：把墾丁打造峇里島、大鵬灣打造夏威夷

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賴清德說，今天是「環島拼圖」活動的第一天，來到屏東的同時，就表示今天台灣從北到南，已經成功拚完「選對的人」這四個字，這也代表，台灣人已經展現出明年要選對的人的決心，「我們一定會在3個禮拜之後，讓全世界知道，台灣會選擇堅定守護主權、守護民主，並持續與國際民主陣營接軌的國家領導人」。
賴清德表示，未來當選總統，他會推動均衡台灣國家建設計畫，來打造屏東美麗新故鄉。他也列出五大目標表示，包含讓高鐵來到屏東、在屏東建設科學園區、把農業科技帶到屏東、把文化觀光建設到屏東、把健康醫療帶到屏東；他提到，要提升觀光產業品質，將墾丁打造成印尼的峇里島，把大鵬灣打造成美國的夏威夷，讓屏東成為國際一流的度假勝地。
對於屏東科技園區，賴清德說，未來將要發展四大主軸科技產業，分別是智慧農醫、綠色材料、太空科技以及其他新興科技，用這四大主軸，來發展智慧的屏東、綠色的屏東、科技的屏東。他說，從嘉義、台南、高雄和屏東串連起來的「大南方科技S廊帶」，將會帶動產業、人才與投資大規模向南移動，讓屏東縣的成為南台灣高科技產業的發展重鎮，更是能成為政府新南向政策的最新重鎮。
賴清德強調，對屏東縣的規劃，用五大目標，讓屏東來大發展，並邀請屏東鄉親，如果認同這五大目標的建設計畫，大家都來做賴清德的總幹事，「選舉只剩下最後23天，鄉親一起站出來，一同來支持賴清德的建設計畫，總統副總統投2號賴清德、蕭美琴，區域立委投民進黨提名的立委候選人2號鍾佳濱、3號徐富癸，政黨票6號民主進步黨一票，選對的人、走對的路，明年三票都投民進黨，屏東才會大發展！」
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