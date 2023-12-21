▲積極治療憂鬱症仍無好轉　1治療取代藥物見效

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重複經顱磁刺激術 作用原理一次看重複經顱磁刺激術(rTMS)早在2008年在美國已核准用於治療憂鬱症，台灣在2018年4月也經衛福部食品藥物管理署核准通過TMS使用。南投醫院精神科病房主任王奕翔醫師表示，rTMS治療利用暫時性的強力高磁場去引發腦細胞的電流傳遞，調節大腦中的突觸活動。並以磁脈衝刺激大腦主管情緒區域皮質神經元，以釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下的區域，改變皮層神經元活動，進而活化大腦，改善憂鬱症狀。
rTMS取代藥物方式 治療憂鬱症王奕翔醫師曾轉介一位難治型憂鬱症的患者，在經過2個週期的治療，病情明顯好轉，也能夠減少精神科的藥物使用量。王醫師說， rTMS治療作為一種非藥物、無創、無痛的最新療法，副作用遠比藥物輕微，大多數僅治療過程中出現局部頭皮輕微刺痛，療程中也可同時服用藥物、不影響認知功能、無損記憶力、治療後可立即恢復日常活動，無需臥床休養、研究證實也可替代藥物，若無法忍受藥物副作用，可作為急性治療與長期大腦保健的另一安全的治療選擇。
rTMS治療非人人適合 身心科門診求診rTMS治療對治療藥物治療反應不佳之重度憂鬱症，強迫症、思覺失調症、焦慮症、偏頭痛、藥酒癮及失眠等都取得一定程度臨床證據。不過，rTMS治療是自費項目，且需要醫療人員協助施作，而且不是每個人都適合接受rTMS治療，例如體內裝置心臟節律器或其他金屬植入物、癲癇病史等為治療禁忌症，因此如果憂鬱症患者有治療需求，可以在身心科門診與醫師進行討論，選擇合適的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60284
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