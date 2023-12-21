私廚餐廳+1！「徐旭東御廚」新開店插旗松山　年菜開訂每人6800元

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粵式料理是中國傳統烹飪藝術的一個重要分支，注重食材的新鮮和味道的平衡，突顯原材料的風味。市面上的特色料理琳瑯滿目，「麟聚」擁有數樣得費工處理的乾貨，像是鮑魚、海參、干貝、花膠等食材，這些乾貨在料理上難處理主要是因為其價值昂貴、烹飪時間和技術要求高，以及需要謹慎的保存和處理，而練就一身好功夫的主廚劉冠麟，不僅擅長泡發處理，更巧妙運用這些食材，以最適合的烹調方式和調味呈現。
恰逢農曆年節來臨之際，「麟聚」也推出了「祥龍獻瑞全席年菜宴」，包廂10人份套餐，售價68,000元，亦有提供2-5位賓客的套餐，每位售價6,800元，不僅提供多樣頂級粵式料理，年菜宴中更有香港人過年必吃的盆菜、松茸蟹粉焗蟹蓋等經典菜來滿足饕客味蕾，菜名也取其年節喜氣的好兆頭之意，如「髮菜炆蠔豉」取其諧音為「發財好巿」，劉冠麟提到，現今市面上餐廳要吃到真正好的「髮菜」十分不易，主廚從香港帶回上等的蠔乾與髮菜料理其中，蠔乾的鮮味濃縮，髮菜便鎖進濃汁，入口甘美且口感香滑。
更不能錯過的是「鮑參肚盆菜」，為香港年節傳統菜品，是一道集合多種食材的大型燉菜，包括鮑魚、海參、花膠、瑤柱、鵝掌、虎蝦、冬菇等，製作講究層次感和口感，食材皆以堆疊的樣貌呈現，豐富又美味，滋味滿分又夠意頭。「祥龍獻瑞全席年菜宴」包廂10人份套餐，售價68,000元，亦有提供2-5位賓客的套餐，每位6,800元，即日起開始預訂，但目前熱門春節檔期，包廂可能已滿，可參考小吃座位區。
想吃到精緻私房功夫菜，台北美福大飯店的米香台菜餐廳也有。連續三年榮獲米其林指南評鑑一星肯定的米香台菜，於今年秋季受重慶麗晶酒店邀請，至中餐廳麗晶軒客座三日並與廚藝團隊交流，還帶回多道川菜精華，於即日起至2024年1月15日推出「台味遇川味兒」桌宴，除了精選客座的精彩餐點，並復刻數道川麻好味，如燒椒拌螺片、麻婆波龍蝦等，包廂限定每桌10人28,800元+10%。
此次客座米香台菜，總主廚陳永華與麗晶軒主廚鄧建超團隊交流廚藝，陳總主廚將麗晶軒的經典招牌菜色復刻，除了原本米香台菜餐廳的「一品佛跳牆」、「香煎嫩豬肝」等，另還有多道川麻好味兒，像是開胃菜「燒椒拌螺片」，以新鮮青紅辣椒用慢火煸香至焦，處理成微辣帶有焦香的燒椒醬，拌入鮮脆的螺片，唇齒留香。也有「麻婆波龍蝦」，是將麻婆豆腐與鮮甜彈牙的波士頓龍蝦肉結合，以小杯盛裝，香辣口感令人想配碗白飯。