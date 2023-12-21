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恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用　蔡英文：落實國境之南醫療平權

▲總統蔡英文、縣長周春米等人為恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用。（圖／屏東縣政府提供）
▲總統蔡英文、縣長周春米等人為恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄭婷襄／屏東報導

衛生福利部恆春旅遊醫院新醫療大樓今（21）日上午舉行啟用典禮，總統蔡英文專程回到故鄉主持，她強調新醫療大樓對在地醫療品質提升、國家整體建設意義重大，無論再遠的地方，政府都有責任要把醫療做到最好，落實國境之南醫療平權；屏東縣長周春米則感謝中央全額補助5億5千萬元經費協助重建，也盼透過新大樓啟用，強化恆春地區的醫療照護網絡。

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恆春旅遊醫院新醫療大樓工程好事多磨，歷經6次招標，109年才發包，施工期間又遇上疫情、缺工等波折，終於至112年完工啟用，縣長周春米也向蔡總統報告，恆旅重建到啟用，歷經林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁等歷任行政院長多次南下視察，而她從擔任立委時就大力爭取人力及設備，直到2017年前行政院長林全拍板定案，老縣長蘇貞昌更二次南下，將3.3億經費追加到5.5億，中間也獲得營建署南工處協助拆遷，前前後後8年總算完成，感謝中央對偏鄉醫療的重視。

▲恆春旅遊醫院新醫療大樓設有恆春半島第一座核磁共振儀。（圖／屏東縣政府提供）
▲恆春旅遊醫院新醫療大樓設有恆春半島第一座核磁共振儀。（圖／屏東縣政府提供）
周春米表示，恆春半島的醫療資源由三家地區醫院支撐，但恆春除了居民外，每年又有數以百萬計的觀光客，需要更多的醫療資源挹注。她上任後亦積極投入恆春護理人員留任政策，解決醫護人員宿舍問題，縣府也會持續拜託衛福部務必要儘速補足專業醫療團隊，以及心導管室設置到位，引進優質的醫療設備提升整體醫療品質，縮短醫療城鄉差距。

總統蔡英文致詞時表示，自己每年至少要回老家屏東一次，從高雄開車到楓港是很長的一段距離，但恆春比楓港還要遠，可以試想如果沒有在地醫療的話，病患必須經歷長途的後送程序，才能得到很好的醫療照護，所以恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用對在地醫療、國家整體建設意義非常大，「再遠的地方，都希望能盡國家的力量把醫療做到最好、照顧最完整」，因此就算這趟路很遠，還是要來一趟。

蔡英文指出，恆春旅遊醫院為恆春半島唯一的公立院所，肩負公衛及緊急醫療的使命，也承擔恆春地區重大外傷急救的任務，讓恆春人不必再跨區就醫，在地就能享有好的醫療資源。此次醫療大樓新建，不但總面積增加，也增設了高階醫療設備，讓恆春旅遊醫院成為恆春半島最完善的醫療機構，可滿足鄉親及旅遊民眾的就醫需求，同時擴增了職務宿舍，希望吸引更多醫療人員到恆春服務，為國境之南落實醫療平權。

恆春旅遊醫院新建大樓面積9351平方公尺，地上8層、地下1層，病床數從現在的81床增加到137床，其中急性一般病床增34床、特殊病床增22床；同時引進恆春半島首座MRI核磁共振成像儀，及增設高壓氧治療艙等醫療設備，並預計在113年籌設128切電腦斷層檢查室，可為急性冠心病、腦中風病人爭取黃金救治時間，免遠送枋寮、高雄、屏東等外地治療。

恆春旅遊醫院表示，新大樓新建4間開刀房，往後在恆春進行開胸、開心甚至器官移植等重大手術及嚴重外傷緊急處理，恆旅可在最短時間治療病患、挽救生命。針對醫護人才照護措施，則新建19間醫師值班室，讓醫護人員有更好的休息空間。

▲恆春旅遊醫院新醫療大樓。（圖／屏東縣政府提供）
▲恆春旅遊醫院新醫療大樓。（圖／屏東縣政府提供）

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