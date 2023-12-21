恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用　蔡英文：落實國境之南醫療平權

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周春米表示，恆春半島的醫療資源由三家地區醫院支撐，但恆春除了居民外，每年又有數以百萬計的觀光客，需要更多的醫療資源挹注。她上任後亦積極投入恆春護理人員留任政策，解決醫護人員宿舍問題，縣府也會持續拜託衛福部務必要儘速補足專業醫療團隊，以及心導管室設置到位，引進優質的醫療設備提升整體醫療品質，縮短醫療城鄉差距。
總統蔡英文致詞時表示，自己每年至少要回老家屏東一次，從高雄開車到楓港是很長的一段距離，但恆春比楓港還要遠，可以試想如果沒有在地醫療的話，病患必須經歷長途的後送程序，才能得到很好的醫療照護，所以恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用對在地醫療、國家整體建設意義非常大，「再遠的地方，都希望能盡國家的力量把醫療做到最好、照顧最完整」，因此就算這趟路很遠，還是要來一趟。
蔡英文指出，恆春旅遊醫院為恆春半島唯一的公立院所，肩負公衛及緊急醫療的使命，也承擔恆春地區重大外傷急救的任務，讓恆春人不必再跨區就醫，在地就能享有好的醫療資源。此次醫療大樓新建，不但總面積增加，也增設了高階醫療設備，讓恆春旅遊醫院成為恆春半島最完善的醫療機構，可滿足鄉親及旅遊民眾的就醫需求，同時擴增了職務宿舍，希望吸引更多醫療人員到恆春服務，為國境之南落實醫療平權。
恆春旅遊醫院新建大樓面積9351平方公尺，地上8層、地下1層，病床數從現在的81床增加到137床，其中急性一般病床增34床、特殊病床增22床；同時引進恆春半島首座MRI核磁共振成像儀，及增設高壓氧治療艙等醫療設備，並預計在113年籌設128切電腦斷層檢查室，可為急性冠心病、腦中風病人爭取黃金救治時間，免遠送枋寮、高雄、屏東等外地治療。
恆春旅遊醫院表示，新大樓新建4間開刀房，往後在恆春進行開胸、開心甚至器官移植等重大手術及嚴重外傷緊急處理，恆旅可在最短時間治療病患、挽救生命。針對醫護人才照護措施，則新建19間醫師值班室，讓醫護人員有更好的休息空間。