獨／轟政府打詐踢皮球！工程師當賣家也被騙、戶頭存款一鍵全沒

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後續工程師透過線上客服溝通，被騙走個資，並被告知會有銀行「簽署專員」協助他完成7-11的金流服務，讓他的賣場能升級、正常營運，接著他就接到顯示+670227541313的境外來電，對方自稱是玉山銀行專員，請他打開網銀APP，詢問餘額有多少。
假專員請他在轉帳介面的帳號區輸入身分證字號，開啟系統認證，並在金額輸入4826，稱是驗證碼，送出後會有錯誤號碼，是預期的狀況，代表系統正在進行驗證，並請他確認餘額都沒變，可以放心操作。
緊接著假專員說要開始正式簽署，請他輸入一組數字，稱是系統隨機生成的序號（實則為帳戶），並在金額的地方輸入49987，稱是驗證碼（數字剛好壓在一般網銀轉帳的上限），並請他送出，會跳出簽署成功的頁面，但最後卻顯示交易直接完成，讓工程師當場傻眼，錢都被轉出去，他當下還覺得寫APP的工程師怎麼連跳個視窗都不會。
後續，假專員說工程師誤觸轉帳，便請主管幫忙復原，換成主管接聽後，請工程師將每日轉帳限額提高，因他當時急著想把錢拿回來，又聽到對方誠懇的說要幫忙處理，於是又再次進行上述轉帳操作，只是這次驗證碼的部分變成99088，瞬間又被騙走9萬塊，他才意識到自己被詐騙了，掛斷電話，立刻撥了165報案，並到派出所做筆錄，警方說會把對方帳戶凍結，不讓錢被轉出去，但不一定來得及、拿回錢的機率不大。
之後，工程師的父親想了解政府是否關注到此類詐騙案，致電給數位部，得到7-11賣貨便屬於實體商家，歸經濟部商業署管；打給經濟部又得到今年9月已把網路詐騙業務，全數移交數位部處理，不滿2個單位互踢皮球、數位部編列預算多卻無作為。
林青嶔表示，數位部主要負責無店面的網路電商平台，如MOMO、蝦皮等，都有提醒賣家要注意新型詐騙、可疑的境外電話等；經濟部商業署主管實體零售兼營電商，像7-11賣貨便就是由實體店家延伸出的電商平台，就由他們負責。
林青嶔說，但該起個案是在臉書上發生的詐騙，與上述兩狀況無關，民眾透過165報案後，政府就會開始分工，數位部會通報TWlink停止解析，讓大家點不進去假網站，內政部刑事局也與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告等，防止更多人受騙，另外，數位部也會加強宣傳此類詐騙手法，讓更多民眾知悉、不再受騙。
最後，該工程師感嘆地說，自己一直以來以高知識分子自居，每當聽到網路上的詐騙案例都覺得怎麼可能這麼傻、我不可能被騙的心態，但事實是詐騙一直在進步，防不勝防，想藉由自己的案例，提醒大眾永遠不要自大、隨時警惕，也不要嘲笑那些被騙的人。