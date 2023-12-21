1月新制一次看！0到2歲托育補助提高　健保費調漲818萬人受影響

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衛福部社家署表示，為協助送托家庭減輕經濟負擔，將每名幼兒托育費用由原先控制在家庭可支配所得10%到15%降低為5%到10%，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元;送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元，約影響9.5萬名年未滿2歲送托兒童。
此外，社家署表示，中低收入戶補助金額再調高2000元、低收入戶及弱勢家庭再調高4000元；另為鼓勵生育，第2名子女再調高1000元、第3名以上子女再調高2000元。
📍第一級健保費用調漲
衛福部健保署說明，因應113年1月1日起基本工資調整，衛福部修訂「全民健康保險投保金額分級表」第1級月投保金額自2萬6400元調整為2萬7470元，健保署配合修定「全民健康保險保險費負擔金額表」，並自113年1月1日起實施，約818萬人健保費受影響、全年保險收入增加約52億元。
📍健保署加速新藥健保給付審查
健保署說明，為有效掌握新藥療效證據及效益，並提供健保給付評估依據，參考英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE），由專責機構進行醫療科技評估，依實證加速新藥健保給付。
此外，健保署表示，自1月起將推動藥品平行送審措施，即廠商送食藥署查驗登記時，可提前送健保署建議收載給付，縮短過去等待許可證審查及健保核准給付時間，並適用於5類新藥：
1. 經食藥署查驗登記審查認定優先審查、加速核准、小兒或少數嚴重疾病藥品或藥品突破性治療。
2. 在台灣申請查驗登記時，尚未在國際上市之藥品。
3. 在台灣申請查驗登記時，國際上市許可2年內在台製造新藥。
4. 在台灣申請查驗登記時，已在十大醫藥先進國核准上市滿5年，但屬在台研發製造的新成分新藥。
5. 新科技比既有健保已收載品項相對療效佳且價格低之藥品。
📍社會福利津貼依法調增
社家署表示，身心障礙者生活補助費從每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元，約34萬9005人受惠。
中低收入老人生活津貼:每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元，約22萬1369人受惠；弱勢兒童及少年生活扶助:每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元，約10萬4609人受惠。
📍國民年金6項給付基本保障金額調高
衛福部社保司指出，國民年金6項年金給付之基本保障金額，自113年1月起按最近4年消費者物價指數（CPI）成長率依法調增，預估每月受益人數約為172萬9224人。
社保司指出，預估老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金之基本保障金額、原住民給付等4項，將由3772元調增為4036元；身心障礙年金之基本保障金額及身心障礙基本保證年金等2項，將由5065元調增為5420元。