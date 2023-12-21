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智冠與榮剛換股　大股東網銀發4點聲明：有損股東權益

▲智冠與台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛換股策略結盟，引發大股東網銀國際質疑，有損股東權益。（圖／網銀國際提供）
▲智冠與台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛換股策略結盟，引發大股東網銀國際質疑，有損股東權益。（圖／網銀國際提供）

記者許家禎／台北報導

智冠與台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛今（21）日宣布以股份交換方式深化雙方策略合作關係，被外界解讀是為了鞏固經營權。不過，隨後大股東網銀國際發出4點聲明質疑這項合作有損所有股東權益，強調智冠拒絕與網銀國際相同產業別的長期股東合作，卻與不同產業別的公司股權交換，是否產生綜效令人質疑，且是否涉及個人私權爭奪，大眾自有公評。在換股價差部分，則認為損害股東權益，是否涉及不法情事，相關單位應該詳查。

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智冠與榮剛今日召開重訊表示，將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股，預計交易完成後，智冠將持有榮剛約10.44%普通股股權，榮剛將持有智冠約18.32%普通股股權，股份交換基準日暫定為2024年1月31日。

榮剛為台鋼集團一員，為特殊鋼材製造之公司，近幾年採多角化經營包括「網通、鋼鐵、化學綠能與健康運動」，跨足休閒、運動、生活、娛樂、旅遊各方面事業。智冠指出，公司與台鋼集團旗下之健康運動事業近年來已有業務合作經驗，這次雙方增發新股互相持股投資，將加深鞏固雙方合作並共同開拓新的市場領域。

不過，智冠與台鋼結盟卻讓大股東網銀國際有話要說。網銀國際發出4點聲明如下：

1.網銀國際長年以來對於產業的深耕與投資，在遊戲自研、營運代理、通路金流、美術代工、或是影視娛樂以及其他相關事業上，一直都本著提升產業競爭力的前提佈局。追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球，這四項是網銀國際最重要的核心價值。關於私權爭奪的部分，對於有著良好健全體質的網銀國際而言，並非目標。

2.網銀國際這幾年來一直與智冠溝通，在點卡通路以及產品研發上都積極的提出合作建議，並且在智冠重要的點卡業務上避免削價競爭來確保智冠營運績效。但很遺憾的網銀所提合作都無法被智冠所接受。然而此次智冠卻通過與榮剛公司股權交換進行策略聯盟。對於身為相同產業別的長期股東一直不願意合作，卻與不同產業別的公司印股票互換股權要策略聯盟。此案是否對智冠真能產生綜效，倘或是只為個人私權爭奪，投資大眾自有公評。

3.智冠將發行28600張普通股交換榮剛62920張，交換比為1:2.2。目前市場價值智冠188.5 榮剛51.7，合理交換比率應該為1:3.64。以目前市值換算智冠28600張市值為53億9110萬，榮剛62920張市值為32億5296萬。用市值53億的股票去換市值32億的股票，每股價差高達74元總計達21億。這價差是否損害股東權益、或涉及不法情事，相關單位應該詳查。

4.對於此次智冠與榮剛股權交換，本公司認為損害股東權益甚鉅，並且將嚴重傷害智冠未來發展。網銀國際基於永續發展，以及必須對網銀全體股東負責，我們將會審慎的檢討評估與智冠公司的投資關係。

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