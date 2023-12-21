「上班族限定」TPASS月票快閃　買月票就送客製小禮物

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交通局表示，今日於楠梓科技產業園區(7-11楠鎮門市前)暖身揭開活動序幕，現場除向民眾說明TPASS月票方案、使用優點及方式，亦協助註冊會員及綁定教學。活動期間只要到攤位現場「按讚高雄市政府交通局粉絲專頁」、「出示MeN Go APP會員註冊畫面」、「出示TPASS月票實體卡」或「效期內TPASS 電子票卡 QR Code」其中一項，就可以兌換限量精美小禮物。
家住路竹現在楠梓產業園區上班的陳小姐說，「平時騎機車上班，今天才知道原來高雄有推出各種公共運輸工具吃到飽399通勤月票，連臺鐵也能搭，假日也可以搭乘公共運輸外出走走，比我一個月油錢還省」，真的方便又划算。
交通局說，上班族限定TPASS月票快閃活動，其餘六場將於12月22、25及27日，每日11：30~13：30於高雄市區商辦大樓1樓附近舉辦，活動日期及地點如下：
12月22日：維士比大樓(高雄市苓雅區中正三路175號)/國泰世華金融大樓(高雄市新興區中正三路55號)
12月25日：維士比大樓(高雄市苓雅區中正三路175號)/亞洲商務中心大樓(高雄市新興區民權一路251號)
12月27日：國泰世華金融大樓(高雄市新興區中正三路55號)、亞洲商務中心大樓(高雄市新興區民權一路251號)