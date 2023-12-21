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「上班族限定」TPASS月票快閃　買月票就送客製小禮物

▲交通局針對上班族群，即日起至12月底，將舉辦7場上班族限定TPASS月票快閃活動。（圖／高市府交通局提供）
▲交通局針對上班族群，即日起至12月底，將舉辦7場上班族限定TPASS月票快閃活動。（圖／高市府交通局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

為鼓勵使用公共運輸，落實淨零、低碳、永續的交通環境並降低民眾交通負擔，這次交通局針對上班族群，即日起至12月底，將舉辦7場上班族限定TPASS月票快閃活動。今(21日)於楠梓科技產業園區揭開序幕，民眾參與相當踴躍。

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▲上班族限定TPASS月票快閃活動。今(21日)於楠梓科技產業園區揭開序幕，民眾參與相當踴躍。（圖／高市府交通局提供）
▲上班族限定TPASS月票快閃活動。今(21日)於楠梓科技產業園區揭開序幕，民眾參與相當踴躍。（圖／高市府交通局提供）
交通局長張淑娟說，TPASS行政院通勤月票自112年4月底開賣以來，總銷售量已逾40萬，廣受民眾好評。為積極開發公共運輸潛在族群，鼓勵以汽、機車通勤上班族群購買TPASS通勤月票搭乘公共運輸工具通勤，特別至上班族群最多楠梓科技產業園區及商辦大樓周邊，宣導上班族使用通勤月票之優點，讓忙碌的上班族可以利用午休時間，輕鬆加入TPASS通勤月票的行列，展開低碳通勤健康新生活。

交通局表示，今日於楠梓科技產業園區(7-11楠鎮門市前)暖身揭開活動序幕，現場除向民眾說明TPASS月票方案、使用優點及方式，亦協助註冊會員及綁定教學。活動期間只要到攤位現場「按讚高雄市政府交通局粉絲專頁」、「出示MeN Go APP會員註冊畫面」、「出示TPASS月票實體卡」或「效期內TPASS 電子票卡 QR Code」其中一項，就可以兌換限量精美小禮物。

▲上班族限定TPASS月票快閃活動日期及地點。（圖／高市府交通局提供）
▲上班族限定TPASS月票快閃活動日期及地點。（圖／高市府交通局提供）
家住路竹現在楠梓產業園區上班的陳小姐說，「平時騎機車上班，今天才知道原來高雄有推出各種公共運輸工具吃到飽399通勤月票，連臺鐵也能搭，假日也可以搭乘公共運輸外出走走，比我一個月油錢還省」，真的方便又划算。

交通局說，上班族限定TPASS月票快閃活動，其餘六場將於12月22、25及27日，每日11：30~13：30於高雄市區商辦大樓1樓附近舉辦，活動日期及地點如下： 
12月22日：維士比大樓(高雄市苓雅區中正三路175號)/國泰世華金融大樓(高雄市新興區中正三路55號)
12月25日：維士比大樓(高雄市苓雅區中正三路175號)/亞洲商務中心大樓(高雄市新興區民權一路251號)
12月27日：國泰世華金融大樓(高雄市新興區中正三路55號)、亞洲商務中心大樓(高雄市新興區民權一路251號)

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