新北國際城市U18棒球邀請賽！陳霆豪、張峻瑋合力上演無安打比賽
地主新北市藍今天(21日)在8強賽靠著兩任投手陳霆豪、張峻瑋合力把關上演無安打比賽，終場以1比0擊敗新竹市，連六年挺進新北國際城市U18棒球邀請賽4強。新竹市投手、守備一開始就有亂流，出現2保送、1失誤，不過新北藍僅以雙殺打攻下1分，這一分對先發左投手陳霆豪已經足夠，新竹市雖利用保送、失誤都曾上過壘，但就是無法擠出安打，陳霆豪投到7局上對首名打者出現觸身球後退場，新北藍換上U18國手張峻瑋關門，頻頻飆出150公里以上速球，同樣沒被擊出安打，地主順利拿下4強門票。
記者吳政紘/綜合報導
新北藍總教練鄭志強表示賽後稱讚勝投陳霆豪，「他之前第一局容易亂，今天投得特別好，本想讓他完投，有發現無安打這件事，不過他第7局出現觸身球，速度也降下來，要挑戰六連霸，不能開玩笑，所以還是讓張峻瑋上去關門。」
陳霆豪以78球完成6.0局，投出5次三振、2次四死球，他指出，能夠克服第一局不穩症狀，就是把重心留好，今天變化球都能丟到要的位置，是克敵主因，投到後面有注意沒被打安打，本想挑戰一下，很可惜！陳霆豪畢業後將挑戰中職選秀，他說，高中進來就是以選秀為目標，現在能力有到，就測試一下，知道有球探在關注，高三這一年希望投出成績。
雲林縣與台中市的8強賽則是以一分差決勝負，雲林縣在廖健壹、石晨廷安打打下3分大局逆轉，終場以3比2勝出，首度挺進4強；台東縣與屏東縣的8強賽則是呈現一面倒戰況，台東縣以6比0獲勝，兩名高二投手李育朋、黃宇昇上演完封戲碼；台南市與新北市白的8強賽則是前3局打成2比2平手，台南市4局上靠著劉曜維二壘安打一棒超前，終場以6比3贏球，拿下4強門票。